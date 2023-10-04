كب كيك برتقال

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا أسهل طريقة لتحضير كب كيك البرتقال بالكريمة أو السكر الناعم، وحضريها لصغارك مع عصير البرتقال الطبيعي وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

برتقالة مقطعة ومخلية من البذر.

1 3/4 كوب دقيق.

1/2 كوب عصير برتقال.

1/2 كوب زبدة.

بيضة.

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

3/4 كوب سكر.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير

- حمي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية وجهزي قوالب الكب كيك بأوراق بلاستيكية.

- ضعي البرتقال المقطع مع عصير البرتقال في محضر الطعام واخلطي حتى تحصلي على مزيج ناعم.

- أضيفي البيضة والزبدة واخلطي من جديد وأخلطي في وعاءٍ كبير الدقيق، السكر، بيكاربونات الصوديوم والبيكنغ باودر.

- أضيفي مزيج البرتقال إلى المكونات الجافة واخفقي المكونات جيداً معاً حتى تمتزج ثم وزعي العجين على قوالب الكب كيك المجهزة بحيث تملئين ثلاثة أرباع كل قالب وأخبزي الكب كيك في الفرن المحمى لمدة 20 دقيقة ويصبح جاهزا للتقديم.