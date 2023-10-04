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فلافل على الطريقة السورية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 07:20 صباحا
فلافل على الطريقة السورية
فلافل سورية. (أرشيفية: الإنترنت)
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الفلافل وجبة تشتهر بها مصر وسورية والأردن وفلسطين ولبنان، وتتكون أقراص الفلافل السورية بشكل أساسي من الحمص المطحون وبعض التوابل، وتقلى بالزيت النباتي وتقدم مع بعض الخضراوات والمخللات. تعرفي إلى طريقة تحضير الفلافل السورية معنا وأعديها في مطبخكِ للاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو غرام حمص منقوع في الماء لمدة 24 ساعة.
باقة من البقدونس.
بصلة كبيرة.
4 فصوص ثوم مهروسة.
ملعقة كبيرة كمون مطحون.
ملعقة كبيرة ملح.
ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.
ملعقة كبيرة كربونات الصوديوم.
كمية من الزيت النباتي للقلي.

- شيش برك السوري
- لحم بعجين من المطبخ السوري
- فطائر فلافل بالطحينة

طريقة التحضير
- نطحن الحمص والبصل والبقدونس جيدًا بالمطحنة الكهربائية أو بفرامة اللحم لنحصل على عجينة ناعمة وملساء.
- نضع الحمص المطحون في وعاء ثم نضيف الكزبرة، الكمون، الملح، الثوم، وكربونات الصوديوم.
نعجن جيدًا حتى تختلط جميع المكونات.
- نحمي الزيت بشكل جيد وباستخدام القالب المخصص لصنع أقراص فلافل دائرية ونضعها في الزيت بهدوء.
عندما يصبح لونها ذهبيًا نخرجها من الزيت ونضعها في طبق التقديم.

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