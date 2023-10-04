فلافل على الطريقة السورية

القاهرة - بوابة الوسط

الفلافل وجبة تشتهر بها مصر وسورية والأردن وفلسطين ولبنان، وتتكون أقراص الفلافل السورية بشكل أساسي من الحمص المطحون وبعض التوابل، وتقلى بالزيت النباتي وتقدم مع بعض الخضراوات والمخللات. تعرفي إلى طريقة تحضير الفلافل السورية معنا وأعديها في مطبخكِ للاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك وفقًا لموقع «شهية».



المكونات

كيلو غرام حمص منقوع في الماء لمدة 24 ساعة.

باقة من البقدونس.

بصلة كبيرة.

4 فصوص ثوم مهروسة.

ملعقة كبيرة كمون مطحون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.

ملعقة كبيرة كربونات الصوديوم.

كمية من الزيت النباتي للقلي.