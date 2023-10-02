سبانخ بالعدس والكاري...

حضري طبق شوربة دافئا وشهيا من السبانخ والعدس ليمد جسمك بالطاقة اللازمة وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
ماء.
1/2 كوب زبادي.
1/2 ملعقة شطة حمراء.
1 1/2 بصل مفروم.
ملعقة كبيرة كاري.
كوب كرفس مفروم.
2 1/2 كوب عدس منقوع.
3 فصوص ثوم مفروم.
ملح وفلفل.
كوب أوراق سبانخ.
ملعقة صغيرة كمون.
كوب جزر مكعبات.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
1/2 كوب كزبرة مفروم.
طريقة التحضير
- في وعاء عميق سخني الزيت ثم أضيفي البصل والكرفس والجزر والثوم وقلبي حتى يتذبل ويُصبح لونها ذهبيا.
- أضيفي الكاري والكمون والفلفل الأحمر والملح والفلفل الأسود والماء والعدس وقلبي جيدا و غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 25 دقيقة.
- أضيفي السبانخ والبقدونس وقلبي ثم اتركيه على النار لمدة عشر دقائق وقدميه ساخنا.
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