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سبانخ بالعدس والكاري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 11:27 صباحا
سبانخ بالعدس والكاري
شوربة دافئة و شهية من السبانخ والعدس لتمد جسمك بالطاقة (الإنترنت)
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حضري طبق شوربة دافئا وشهيا من السبانخ والعدس ليمد جسمك بالطاقة اللازمة وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
ماء.
1/2 كوب زبادي.
1/2 ملعقة شطة حمراء.
1 1/2 بصل مفروم.
ملعقة كبيرة كاري.
كوب كرفس مفروم.
2 1/2 كوب عدس منقوع.
3 فصوص ثوم مفروم.
ملح وفلفل.
كوب أوراق سبانخ.
ملعقة صغيرة كمون.
كوب جزر مكعبات.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
1/2 كوب كزبرة مفروم.

طريقة التحضير
- في وعاء عميق سخني الزيت ثم أضيفي البصل والكرفس والجزر والثوم وقلبي حتى يتذبل ويُصبح لونها ذهبيا.

- أضيفي الكاري والكمون والفلفل الأحمر والملح والفلفل الأسود والماء والعدس وقلبي جيدا و غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 25 دقيقة.

- أضيفي السبانخ والبقدونس وقلبي ثم اتركيه على النار لمدة عشر دقائق وقدميه ساخنا.

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