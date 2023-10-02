سبانخ بالعدس والكاري

القاهرة - بوابة الوسط

حضري طبق شوربة دافئا وشهيا من السبانخ والعدس ليمد جسمك بالطاقة اللازمة وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

ماء.

1/2 كوب زبادي.

1/2 ملعقة شطة حمراء.

1 1/2 بصل مفروم.

ملعقة كبيرة كاري.

كوب كرفس مفروم.

2 1/2 كوب عدس منقوع.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملح وفلفل.

كوب أوراق سبانخ.

ملعقة صغيرة كمون.

كوب جزر مكعبات.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1/2 كوب كزبرة مفروم.

طريقة التحضير

- في وعاء عميق سخني الزيت ثم أضيفي البصل والكرفس والجزر والثوم وقلبي حتى يتذبل ويُصبح لونها ذهبيا.

- أضيفي الكاري والكمون والفلفل الأحمر والملح والفلفل الأسود والماء والعدس وقلبي جيدا و غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 25 دقيقة.

- أضيفي السبانخ والبقدونس وقلبي ثم اتركيه على النار لمدة عشر دقائق وقدميه ساخنا.