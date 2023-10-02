كيك الجبن والخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

كيكة الجبن المالحة من أشهي المقبلات التي يمكنكِ بها تزيين سفرتكِ لضيوفكِ جربيها وسوف تنال إعجاب الجميع تعرفي على طريقة تحضيرها وأعديها بنفسك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

توست أبيض.

جبن كريمي.

زبدة.

سلامي.

بصل شرائح.

خيار مخلل.

شبت.

طماطم مقطع شرائح.

جبن أنواع مختلفة حسب الرغبة.

توست أبيض.

طريقة التحضير

- يقطع رغيف الخبز البيتي لثلاث طبقات مثل الكيك وتدهن كل طبقة بالزبدة .

- ثم ترص الطبقة الأولى بالجبن الكريمي وترش بقليل من الشبت أو البقدونس وتوضع فوقها الطبقة الثانية ثم ترص بالطماطم والبصل الأخضر، والزيتون والخيار المخلل.

- ضعي الطبقة الأخيرة ثم يغلف الرغيف بالجبن الكريمي لإعطائه تغليفة مثل الكريمة ثم ضعي شرائح اللانشون أو الروزبيف على الوجه ثم تزين التورتة بالجبن على الوجه وتنزع حواف التوست وتحشى كل شريحتين بشريحة من جبن الساندويتشات ثم تقطع لأصابع.

- تحمص أصابع التوست ثم ترص حول الكيك قدمي كيك الجبن باردا.