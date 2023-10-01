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لازانيا بالمفروم والتورتيلا من المطبخ المكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 01:12 مساء
لازانيا بالمفروم والتورتيلا من المطبخ المكسيكي
من المطبخ المكسيكي اخترنا لكِ طريقة اللازانيا باللحم المفروم والجبن وشرائح خبز التورتيلا (الإنترنت)
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من المطبخ المكسيكي اخترنا لكِ طريقة اللازانيا باللحم المفروم والجبن وشرائح خبز التورتيلا. وجبة متكاملة ومُشبعة وسريعة التحضير، تعلمي طريقتها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
1/2 علبة ذرة
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1/4 كوب جبن شيدر
1/3 جبن بارميزان مبشور
500 غرام طماطم مفرومة
500 غرام لحم مفروم
12 قطعة من خبز التورتيلا
250 غراما من جبن الريكوتا
كوب فاصوليا حمراء
3 فصوص ثوم
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
2 حبة بيض مخفوق
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
رشة أوريغانو

طريقة التحضير
- شوحي البصل المفروم في الزيت مع الثوم واللحم، وقلبي الخليط حتى ينضج، ثم اضيفي الطماطم والصلصة والذرة والفاصوليا والملح، واتركيه على النار 5 دقائق.

- في وعاء، اخفقي البيض مع جبن البارميزان والريكوتا والأوريغانو، ثم صفي شرائح التورتيلا، واسكبي جزءا من خليط الجبن فوقها، ورشي على الوجه جزءا من الشيدر.

- صفي فوقها شرائح تورتيلا، ثم خليط اللحم، ثم الجبن، ثم الشيدر وهكذا حتى تنتهي الكميات، وادخلي صينية اللازانيا الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، واتركيها 10 دقائق، ثم قطعيها وقدميها.

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