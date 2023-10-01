لازانيا بالمفروم والتورتيلا من المطبخ المكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ المكسيكي اخترنا لكِ طريقة اللازانيا باللحم المفروم والجبن وشرائح خبز التورتيلا. وجبة متكاملة ومُشبعة وسريعة التحضير، تعلمي طريقتها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 علبة ذرة

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1/4 كوب جبن شيدر

1/3 جبن بارميزان مبشور

500 غرام طماطم مفرومة

500 غرام لحم مفروم

12 قطعة من خبز التورتيلا

250 غراما من جبن الريكوتا

كوب فاصوليا حمراء

3 فصوص ثوم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 حبة بيض مخفوق

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

رشة أوريغانو

طريقة التحضير

- شوحي البصل المفروم في الزيت مع الثوم واللحم، وقلبي الخليط حتى ينضج، ثم اضيفي الطماطم والصلصة والذرة والفاصوليا والملح، واتركيه على النار 5 دقائق.

- في وعاء، اخفقي البيض مع جبن البارميزان والريكوتا والأوريغانو، ثم صفي شرائح التورتيلا، واسكبي جزءا من خليط الجبن فوقها، ورشي على الوجه جزءا من الشيدر.

- صفي فوقها شرائح تورتيلا، ثم خليط اللحم، ثم الجبن، ثم الشيدر وهكذا حتى تنتهي الكميات، وادخلي صينية اللازانيا الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، واتركيها 10 دقائق، ثم قطعيها وقدميها.