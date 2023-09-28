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عجة مرقاز من المطبخ التونسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 08:24 صباحا
عجة مرقاز من المطبخ التونسي
عجة مرقاز على الطريقة التونسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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 من المطبخ التونسي اخترنا لك اليوم طريقة عمل عجة مرقاز، فهي من الأطعمة التقليدية في تونس ومكوناتها متوافرة وسهلة التحضير، تعرفي على طريقة إعدادها في مطبخ للاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «موضوع».

المكونات
أربع بيضات كبيرة الحجم.
250 غرامًا من المرقاز؛ والمرقاز هو عبارة عن النقانق البلدية المصنوعة من اللحم المفروم وأمعاء العجل.
4 فصوص من الثوم.
4 ملاعق كبيرة من الزيت.
ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.
ملعقة صغيرة من الهريسة الحارة.
نصف ملعقة صغيرة من الكراوية.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
رشة من الملح.

طريقة التحضير
- نقشر فصوص الثوم، وبعد ذلك ندقها مع القليل من الملح في الهون.
- نسخن الزيت في مقلاة واسعة، وبعد ذلك نضيف له معجون الطماطم بعد أن نجعله محلولًا في مقدار ربع كوب من الماء.
- نضيف الهريسة الحارة، والفلفل الأسود المطحون، وحبوب الكراوية، والثوم المهروس.

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- نترك الصلصة تغلي على نار هادئة مدة عشر دقائق، نضيف المرقاز بعد تقطيعه إلى دوائر، ونستمر في الطهو مدة خمس عشرة دقيقة مع الاستمرار في التحريك من حين لآخر.
- بعد أن ينضج المرقاز نضيف إليه البيض، وعندما يجمد نرش القليل من الملح ونقدم العجة ساخنة.

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