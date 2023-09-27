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نودلز بالجبن والخضروات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 12:41 مساء
نودلز بالجبن والخضروات
طريقة سهلة وسريعة لتخضير نودلز شهية وصحية بالخضروات (الإنترنت)
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تعد النودلز من أكثر النشويات شهرة في الصين وإيطاليا، كما عرفت طريقها للعالم أجمع، وهنا نقدم لكِ طريقة تحضير النودلز بالخضراوات الصينية، وفق «شملولة».

المكونات
1/2 كيلو كوسة مقطعة شرائح طولية رفيعة كالنودلز.
2 كوب بروكلي مقطع قطعا صغيرة.
2 كوب مشروم مقطع شرائح.
كوب جزر مقطع شرائح.
كوب فلفل أحمر مقطع شرائح.
كوب مرق دجاج.
3/4 كوب بصل مقطع شرائح.
1/2 كوب جبن بارميزان مبشور.
4 فصوص ثوم مهروس.
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.
2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة مستردة.
ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير
- على نار متوسطة ضعي كمية من الماء والملح واتركيها حتى تغلي.

- أضيفي البروكلي واتركيه لمدة 4 دقائق ثم ارفعيه من الماء واتركيه جانبا.

- على نار متوسطة سخني ملعقتين من الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

- أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة ثم أضيفي المشروم والجزر والفلفل الأحمر وقلبي لمدة 10 دقائق.

- أضيفي البروكلي وقلبي لمدة دقيقتين، ثم أضيفي مرق الدجاج والزبدة.

- اخفضي النار وقلبي باستمرار حتى تذوب الزبدة ويغلي المرق وأضيفي ملعقة من عصير الليمون والمستردة والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدا حتى تمتزج المكونات تماما.

- على نار متوسطة سخني باقي الزيت ثم أضيفي الكوسة النودلز وقلبيها لمدة 10 دقائق ثم أضيفي باقي الليمون والملح والفلفل الأسود وقلبي لمدة دقيقتين و أضيفي خليط الكوسة إلى باقي الخضراوات وقلبي لمدة 10 - 15 دقيقة حتى تنضج جميع الخضراوات وضعي الكوسة في أطباق التقديم ورشي عليها الجبن.

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