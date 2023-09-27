كوسة مهروسة بالجبن والثوم...

نقدم لك اليوم طريقة سريعة لتحضير الكوسة المهروسة بالثوم والكريمة، تعلميها واستمتعي بمذاقها اللذيذ والشهي وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
1/4 كوب جبن بارميزان.
1/4 ملعقة فلفل أسود.
ملعقة ملح.
4 حبات كوسة مسلوقة ومقشرة.
2 فص ثوم مهروس.
كوب كريمة سائلة.
1/4 ملعقة جوزة الطيب.
طريقة التحضير
- قومي بوضع الكوسة المسلوقة في طبق عميق واهرسيها.
- أضيفي الكريمة والثوم المهروس والجبن البارميزان والملح والفلفل الأسود واهرسي مرة اخرى حتى تتمازج المكونات ويصبح المزيج ناعما.
- ثم ضعي الخليط في طبق التقديم وتبلي بجوزة الطيب وقدميها دافئة.
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