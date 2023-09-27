ناجتس بطاطا بالخضروات...

إذا كان أطفالك لا يفضلون تناول الخضار، حضري لهم وصفة مبتكرة من ناجتس البطاطا بالخضار مقلية، مقرمشة ولذيذة، وسوف تنال إعجابهم جدا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كوب نشا.
ملح وفلفل.
1/4 ملعقة شطة حسب الرغبة.
بقدونس مفروم.
2 كوب بطاطا مهروسة.
ملعقة صغيرة بابريكا.
ملعقة صغيرة كركم.
زيت للقلي.
كوسا مسلوقة.
خيار مخلل.
طريقة التحضير
- قومي بخلط البطاطا والكوسا مع البقدونس والدقيق والنشا والشطة والكركم.
- شكلي الخليط أقراصا أو أصابع واحشيها بالخيار المخلل المفروم بعد ذلك قومي بتقليب الناجتس في خليط الدقيق والنشا.
- اقليها في زيت ساخن أو الإير فراير ثم قدميها ساخنة.
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