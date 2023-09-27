ناجتس بطاطا بالخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كان أطفالك لا يفضلون تناول الخضار، حضري لهم وصفة مبتكرة من ناجتس البطاطا بالخضار مقلية، مقرمشة ولذيذة، وسوف تنال إعجابهم جدا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كوب نشا.

ملح وفلفل.

1/4 ملعقة شطة حسب الرغبة.

بقدونس مفروم.

2 كوب بطاطا مهروسة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كركم.

زيت للقلي.

كوسا مسلوقة.

خيار مخلل.

طريقة التحضير

- قومي بخلط البطاطا والكوسا مع البقدونس والدقيق والنشا والشطة والكركم.

- شكلي الخليط أقراصا أو أصابع واحشيها بالخيار المخلل المفروم بعد ذلك قومي بتقليب الناجتس في خليط الدقيق والنشا.

- اقليها في زيت ساخن أو الإير فراير ثم قدميها ساخنة.