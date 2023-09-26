كب كيك الليمون

القاهرة - بوابة الوسط

حضري كب كيك بمذاق الليمون المنعش وكريمة التشيز الشهية، بخطوات ومكونات بسيطة ستحضرينها بقوام هش وخفيف تعلميها معنا بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ملعقة كبيرة بشر ليمون.

1 1/2 كوب دقيق أبيض.

2 كوب كريم تشيز.

100 غرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر.

1/2 كوب حليب.

ملعقة بيكنغ باودر.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا.

4 حبات بيض.

طريقة التحضير

- سخني الفرن على درجة حرارة 250 مئوية ثم جهزي صينية الكب كيك.

- ثم قومي بخلط الدقيق والبيكنغ باودر في وعاء واتركيه جانبا.

- اخلطي الزبدة والسكر بواسطة الخفاقة حتى يصبح المزيج كريميا وهشا، ثم خففي سرعة الخفاقة وأضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق.

- بعد ذلك قومي بإضافة الفانيلا وملعقة من عصير الليمون والحليب واخلطي لمدة دقيقة على سرعة منخفضة.

- اضيفي خليط الدقيق وقومي بالخفق وضعي بشر الليمون وحركي بملعقة حتى تتمازج المكونات.

- ابدئي بتوزيع الكيك في صينية الكب كيك وادخليها للفرن المحمى مسبقا لمدة 20 دقيقة ثم ادهني وجه الكب كيك بواسطة فرشاة بمقدار ملعقة عصير الليمون الباقية و اتركي الكب كيك حتى يبرد.

- الخطوة الأخيرة ضعي التشيز كريم في كيس الحلواني وزيني حبات الكب كيك بالشكل المفضل لديك ثم قدميها.