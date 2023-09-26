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كب كيك الليمون

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 02:29 مساء
كب كيك الليمون
حضري كب كيك بمذاق الليمون المنعش وكريمة التشيز الشهية (الإنترنت)
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حضري كب كيك بمذاق الليمون المنعش وكريمة التشيز الشهية، بخطوات ومكونات بسيطة ستحضرينها بقوام هش وخفيف تعلميها معنا بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
ملعقة كبيرة بشر ليمون.
1 1/2 كوب دقيق أبيض.
2 كوب كريم تشيز.
100 غرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
كوب سكر.
1/2 كوب حليب.
ملعقة بيكنغ باودر.
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
ملعقة صغيرة فانيليا.
4 حبات بيض.

طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 250 مئوية ثم جهزي صينية الكب كيك.

- ثم قومي بخلط الدقيق والبيكنغ باودر في وعاء واتركيه جانبا.

- اخلطي الزبدة والسكر بواسطة الخفاقة حتى يصبح المزيج كريميا وهشا، ثم خففي سرعة الخفاقة وأضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق.

- بعد ذلك قومي بإضافة الفانيلا وملعقة من عصير الليمون والحليب واخلطي لمدة دقيقة على سرعة منخفضة.

- اضيفي خليط الدقيق وقومي بالخفق وضعي بشر الليمون وحركي بملعقة حتى تتمازج المكونات.

- ابدئي بتوزيع الكيك في صينية الكب كيك وادخليها للفرن المحمى مسبقا لمدة 20 دقيقة ثم ادهني وجه الكب كيك بواسطة فرشاة بمقدار ملعقة عصير الليمون الباقية و اتركي الكب كيك حتى يبرد.

- الخطوة الأخيرة ضعي التشيز كريم في كيس الحلواني وزيني حبات الكب كيك بالشكل المفضل لديك ثم قدميها.

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