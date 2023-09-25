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كبسة جمبري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 11:55 صباحا
كبسة جمبري
طريقة سهلة وسريعة لتحضير كبسة الجمبري بالكزبرة (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير طبق لذيذ ومغذٍ من الجمبري والأرز، تعلمي الطريقة وحضريها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
2 ملعقة صغيرة كمون.
1/2 كيلو جمبري مقشر ونظيف.
2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
2 كوب ماء.
عصير ليمونة واحدة.
فلفل ألوان.
ملح و فلفل أسود.
ملعقة صغيرة ثوم باودر.
1/4 كوب كزبرة طازجة.
كوب صلصة البيستو.
5 فصوص ثوم مهروس.
بشر ليمونة واحدة.
كوب أرز أبيض.

طريقة التحضير
- في وعاء ضعي الجمبري والبهارات والكمون والفلفل الملون والثوم الباودر المهروس والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون وبشر الليمون وقلبي جيداً ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.

- على نار متوسطة ضعي الماء وصلصة البيستو وقلبيه جيدا، ثم اتركيه حتى يغلي.

-أضيفي الأرز وقلبي ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

- أضيفي الجمبري و قلبيه مع الأرز ثم غطيه واتركيه على نار هادئة حتى ينضج الأرز و الجمبري.

- ضعيه في أطباق التقديم وزينيه بأوراق الكزبرة.

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