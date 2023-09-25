كبسة جمبري

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير طبق لذيذ ومغذٍ من الجمبري والأرز، تعلمي الطريقة وحضريها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

2 ملعقة صغيرة كمون.

1/2 كيلو جمبري مقشر ونظيف.

2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

2 كوب ماء.

عصير ليمونة واحدة.

فلفل ألوان.

ملح و فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ثوم باودر.

1/4 كوب كزبرة طازجة.

كوب صلصة البيستو.

5 فصوص ثوم مهروس.

بشر ليمونة واحدة.

كوب أرز أبيض.

طريقة التحضير

- في وعاء ضعي الجمبري والبهارات والكمون والفلفل الملون والثوم الباودر المهروس والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون وبشر الليمون وقلبي جيداً ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.

- على نار متوسطة ضعي الماء وصلصة البيستو وقلبيه جيدا، ثم اتركيه حتى يغلي.

-أضيفي الأرز وقلبي ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

- أضيفي الجمبري و قلبيه مع الأرز ثم غطيه واتركيه على نار هادئة حتى ينضج الأرز و الجمبري.

- ضعيه في أطباق التقديم وزينيه بأوراق الكزبرة.