كبسة جمبري

تعرفي معنا على طريقة تحضير طبق لذيذ ومغذٍ من الجمبري والأرز، تعلمي الطريقة وحضريها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
2 ملعقة صغيرة كمون.
1/2 كيلو جمبري مقشر ونظيف.
2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
2 كوب ماء.
عصير ليمونة واحدة.
فلفل ألوان.
ملح و فلفل أسود.
ملعقة صغيرة ثوم باودر.
1/4 كوب كزبرة طازجة.
كوب صلصة البيستو.
5 فصوص ثوم مهروس.
بشر ليمونة واحدة.
كوب أرز أبيض.
طريقة التحضير
- في وعاء ضعي الجمبري والبهارات والكمون والفلفل الملون والثوم الباودر المهروس والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون وبشر الليمون وقلبي جيداً ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.
- على نار متوسطة ضعي الماء وصلصة البيستو وقلبيه جيدا، ثم اتركيه حتى يغلي.
-أضيفي الأرز وقلبي ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
- أضيفي الجمبري و قلبيه مع الأرز ثم غطيه واتركيه على نار هادئة حتى ينضج الأرز و الجمبري.
- ضعيه في أطباق التقديم وزينيه بأوراق الكزبرة.
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