شرائح السلمون المدخن مع البيض

شرائح السلمون المدخن بالبيض وجبة فطور شهي ولذيذ حضريها في مطبخك بسهولة في 20 دقيقة فقط وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
4 ملاعق كبيرة عصير ليمون.
1/4 كوب زبدة مذابة.
ملعقة كبيرة ماء.
4 صفار بيض.
رشه فلفل أبيض.
رشه ملح.
2ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
8 بياض بيض.
ملعقة صغيرة خل أبيض.
200 غرام سلمون مدخن.
باجت خبز مقطع شرائح.
طريقة التحضير
- اخفقي صفار البيض مع الماء وعصير الليمون ووضعه في حمام مائي.
- ثم نضيف الزبدة تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط
- نكهيه بالملح والفلفل ورفعه من على النار وتركه.
- في إناء آخر به ماء على النار أضيفي له الخل حتى يغلي.
- خفضي النار ثم ضعي به بياض البيض لمده ٣دقائق.
- حضري شرائح الخبز مع دهنه بالزبدة وضعي عليه شرائح السلمون ثم بياض البيض، ثم طبقة من الصلصة ويصبح جاهزا للتقديم.
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