شرائح السلمون المدخن مع البيض

القاهرة - بوابة الوسط

شرائح السلمون المدخن بالبيض وجبة فطور شهي ولذيذ حضريها في مطبخك بسهولة في 20 دقيقة فقط وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

1/4 كوب زبدة مذابة.

ملعقة كبيرة ماء.

4 صفار بيض.

رشه فلفل أبيض.

رشه ملح.

2ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

8 بياض بيض.

ملعقة صغيرة خل أبيض.

200 غرام سلمون مدخن.

باجت خبز مقطع شرائح.

طريقة التحضير

- اخفقي صفار البيض مع الماء وعصير الليمون ووضعه في حمام مائي.

- ثم نضيف الزبدة تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط

- نكهيه بالملح والفلفل ورفعه من على النار وتركه.

- في إناء آخر به ماء على النار أضيفي له الخل حتى يغلي.

- خفضي النار ثم ضعي به بياض البيض لمده ٣دقائق.

- حضري شرائح الخبز مع دهنه بالزبدة وضعي عليه شرائح السلمون ثم بياض البيض، ثم طبقة من الصلصة ويصبح جاهزا للتقديم.