رول اللحم بالبيض

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة جديدة لتحضير روستو اللحم المفروم بإضافة البيض، لتقدميه في مطبخك، وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

كيلو لحمة مفرومة

كوب جبنة بارميزان أو رومي مبشورة

كوب بقسماط مطحون.

بيضتان.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملح وفلفل.

5-4 بيضات مسلوقة.

طريقة التحضير

- في وعاء عميق، نخلط اللحم المفروم جيدا مع البيضتين والملح والفلفل والجبن المبشور والبقسماط المطحون والبصل المفروم.

- تفرد اللحمة على ورق ألومنيوم مدهون بالزيت على شكل مستطيل، وترص في وسطها البيضات المسلوقة بشكل طولي.

- تلف اللحمة حول البيضات على شكل رول، ويغطي تماما بالألومنيوم.

- وفي قالب، يوضع الرول في الفرن 45-60 دقيقة، ثم ينزع عنه الألومنيوم، وتوضع قطعة صغيرة من الزبدة على وجهه والقليل من الماء، ويترك في الفرن، حتى يتحمر من جميع الجهات.