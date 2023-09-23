برغل بالكوسة والجزر

القاهرة - بوابة الوسط

برغل بالخضار وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من خضراوات متنوعة مثل البصل والكوسا والجزر والفلفل مع البرغل، ومطبوخة بزيت الزيتون. وجبة اقتصادية غير مكلفة، تعلميها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1.25 كوب برغل خشن مغسول

1 حبة مقطعة: كوسا - باذنجان مقشرة - بندورة - بصل - جزر - فلفل أخضر

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

¾ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير

- نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة، ونضيف البصل المقطع ونقلب، ونتركه 5 دقائق حتى يذبل، ثم نضيف الخضراوات المقطعة، وهي الكوسة والجزر والفلفل والباذنجان، ونضيف أيضاً الملح والفلفل، ونحكم إغلاق الغطاء.

- نترك الخضار تتحمر لـ10 دقائق، ثم نضيف البندورة ونقلب، ونترك المكونات على النار 10 دقائق أخرى، ثم نضيف البرغل و1.75 كوب ماء ونقلب، ونحكم إغلاق الغطاء، ونترك الخضار مع البرغل 5 دقائق حتى تتبخر السوائل، ثم نخفف النار، ونترك البرغل 20 دقيقة، حتى تمام النضج، وتصبح الوجبة جاهزة للتقديم.