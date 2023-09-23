كعك التمر بالسمسم...

إليك طريقة تحضير كعك التمر بخطوات بسيطة، وحضريه لكل أفراد أسرتك كوجبة فطور شهية وسريعة أو للتحلية، حسب وصفة «أطيب طبخة».
المكونات
3 أكواب دقيق
نصف كوب ماء
نصف كوب زبدة الذائبة
نصف كوب زيت
ملعقة ونصف بيكينغ بودر
ملعقة كبيرة سكر
صفار بيضة
بذور سمسم
مكونات الحشوة:
250 غراما تمر مطحون
ملعقتان كبيرتان زبدة
طريقة التحضير
- اخلطي السكر مع الماء حتى يذوب، ثم اضيفي إليه الدقيق والزيت والزبدة المذوبة والبيكينغ بودر، واخلطي المكونات، للحصول على عجينة متجانسة.
- اخلطي التمر المطحون مع الزبدة، وقرصيه على شكل لفافات صغيرة، وبعدها قسمي العجينة إلى قطع صغيرة، ثم ضعي في وسط كل قطعة عجين لفافة واحدة من حشوة التمر.
- لفي العجين فوق الحشوة، للحصول على شكل كعكة دائرية، ثم ضعي أقراص الكعك في صينية خبز، وادهنيها بصفار البيض، وانثري عليها بذور السمسم.
- الآن، ادخلي الصينية فرنا حرارته 180 درجة، واخبزي الكعك، حتى يصبح ذهبي اللون، ويكون جاهزا للتقديم.
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