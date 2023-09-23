كعك التمر بالسمسم

القاهرة - بوابة الوسط

إليك طريقة تحضير كعك التمر بخطوات بسيطة، وحضريه لكل أفراد أسرتك كوجبة فطور شهية وسريعة أو للتحلية، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكونات

3 أكواب دقيق

نصف كوب ماء

نصف كوب زبدة الذائبة

نصف كوب زيت

ملعقة ونصف بيكينغ بودر

ملعقة كبيرة سكر

صفار بيضة

بذور سمسم

مكونات الحشوة:

250 غراما تمر مطحون

ملعقتان كبيرتان زبدة

طريقة التحضير

- اخلطي السكر مع الماء حتى يذوب، ثم اضيفي إليه الدقيق والزيت والزبدة المذوبة والبيكينغ بودر، واخلطي المكونات، للحصول على عجينة متجانسة.

- اخلطي التمر المطحون مع الزبدة، وقرصيه على شكل لفافات صغيرة، وبعدها قسمي العجينة إلى قطع صغيرة، ثم ضعي في وسط كل قطعة عجين لفافة واحدة من حشوة التمر.

- لفي العجين فوق الحشوة، للحصول على شكل كعكة دائرية، ثم ضعي أقراص الكعك في صينية خبز، وادهنيها بصفار البيض، وانثري عليها بذور السمسم.

- الآن، ادخلي الصينية فرنا حرارته 180 درجة، واخبزي الكعك، حتى يصبح ذهبي اللون، ويكون جاهزا للتقديم.