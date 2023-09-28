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كروكيت البطاطا بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 10:08 صباحا
كروكيت البطاطا بالجبن
كروكيت البطاطا بالجبن. (أرشيفية: الإنترنت)
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كروكيت البطاطا بالجبن وصفة سهلة ولذيذة يمكنك تحضيرها في مطبخك وتقديمها على الغداء أو العشاء والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك. تعرفي معنا إلى مكونات «الكروكيت» وطريقة تحضيره وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام بطاطا مسلوقة ومهروسة.
250 غرام نقانق دجاج أو السجق.
150 غرام جبنة موتزاريلا.
100 غرام جبنة بارميزان.
2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.
¼ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود - كركم - ثوم بودرة - بصل بودرة.
1.5 كوب زيت نباتي للقلي.

للتغطية:
2 بيضة.
كوب دقيق.
كوب بقسماط.
¼ ملعقة صغيرة ملح - فلفل أسود.

- كفتة البطاطا بالمفروم
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طريقة التحضير
- في وعاء نضع البطاطا المهروسة ونضيف الزبدة والبارميزان والملح والفلفل والكركم والثوم والبصل البودرة نعجن جيدًا حتى تتداخل المكونات معًا وفي وعاء آخر نخفق البيض ونضيف إليه الملح والفلفل.
- نضع 2 ملعقة من الزيت في مقلاة على نار متوسطة ونضيف النقانق ونقلبها لمدة 10 دقائق حتى تتحمر وتنضج تمامًا ثم نضعها على مناديل المطبخ الورقية للتخلص من الزيت والدهون الزائدة.
- نقوم بفرد مقدار ملعقتين كبيرتين من خليط البطاطا المحضر باستخدام النايلون بشكل طولي ثم نضيف الموتزاريلا في الوسط تمامًا على طول البطاطا المفرودة ونضيف إصبع النقانق فوقها ثم نقوم بلفها حتى تغلف النقانق تمامًا نكرر العملية حتى انتهاء كامل الكمية.

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- نغمس أصابع البطاطا بالطحين من جميع الجهات ثم نغمسها بالبيض المخفوق ومن ثم بالبقسماط ونصفها في صينية مغلفة بورق الزبدة وندخلها الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.
- في مقلاة كبيرة نضع الزيت على نار متوسطة وننتظر حتى يسخن ثم نقوم بإضافة أصابع الكروكيت المحضرة ونتركها لمدة 3 دقائق ثم نقلبها على الوجه الآخر ونتركها أيضًا 3 دقائق أخرى حتى تتحمر من جميع الجهات ثم نضعها على مناديل المطبخ الورقية للتخلص من الزيت الزائد وتصبح جاهزة للتقديم.

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