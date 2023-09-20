لحم بالبصل والبطاطا...

طريقة جديدة لتحضير طاجن اللحم بالبصل ومكعبات البطاطا تعرفوا على طريقة تحضيرها وقدموها على مائدة عائلتكم وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
1/2 كيلو لحم مكعبات صغيرة.
1/2 كيلو بطاطا مكعبات.
4 ملاعق كبيرة (ملعقة طعام) زيت.
3 حبات فلفل ألوان مقطع شرائح.
رشة ملح.
رشة فلفل أسود مطحون.
رشة شطة (على حسب الرغبة).
رشة بهارات.
رشة كركم.
كوب ماء.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء ونضع فيه ملعقتي زيت، ونتركه على النار حتى يسخن الزيت ونضع مكعبات البطاطا ونقلبها في الزيت، حتى تتحمر وتصبح لونها ذهبيّا، ثم نرفعها إلى طبق جانبي.
- في الوعاء نفسه نضيف ملعقتي زيت، ونتركه على النار حتى يسخن الزيت ونضع مكعبات اللحم ونضيف الكركم ونقلب لثوانٍ، ثم نضيف الماء تدريجيا ونقلب حتى تنضج ويتغير لونها.
- نتبل برش الملح والفلفل الأسود والبهارات والشطة، ثم نضيف شرائح الفلفل الألوان ونستمر في التقليب.
- نحضر صينية التحضير، نضع فيها مكعبات البطاطا، ثم نضع محتويات وعاء خليط اللحم والبصل، ونضيف القليل من الماء على حسب الحاجة، ونقلب برفق.
- نضع صينية مكعبات اللحم بالبطاطا في الفرن حتى يتحمر الوجه ويصبح جاهزا للتقديم.
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