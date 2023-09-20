لحم بالبصل والبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة جديدة لتحضير طاجن اللحم بالبصل ومكعبات البطاطا تعرفوا على طريقة تحضيرها وقدموها على مائدة عائلتكم وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو لحم مكعبات صغيرة.

1/2 كيلو بطاطا مكعبات.

4 ملاعق كبيرة (ملعقة طعام) زيت.

3 حبات فلفل ألوان مقطع شرائح.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود مطحون.

رشة شطة (على حسب الرغبة).

رشة بهارات.

رشة كركم.

كوب ماء.

طريقة التحضير

- نحضر وعاء ونضع فيه ملعقتي زيت، ونتركه على النار حتى يسخن الزيت ونضع مكعبات البطاطا ونقلبها في الزيت، حتى تتحمر وتصبح لونها ذهبيّا، ثم نرفعها إلى طبق جانبي.

- في الوعاء نفسه نضيف ملعقتي زيت، ونتركه على النار حتى يسخن الزيت ونضع مكعبات اللحم ونضيف الكركم ونقلب لثوانٍ، ثم نضيف الماء تدريجيا ونقلب حتى تنضج ويتغير لونها.

- نتبل برش الملح والفلفل الأسود والبهارات والشطة، ثم نضيف شرائح الفلفل الألوان ونستمر في التقليب.

- نحضر صينية التحضير، نضع فيها مكعبات البطاطا، ثم نضع محتويات وعاء خليط اللحم والبصل، ونضيف القليل من الماء على حسب الحاجة، ونقلب برفق.

- نضع صينية مكعبات اللحم بالبطاطا في الفرن حتى يتحمر الوجه ويصبح جاهزا للتقديم.