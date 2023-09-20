كب كيك التوت

القاهرة - بوابة الوسط

حضري كب كيك التوت البري في أقل من نصف ساعة وقدميه مع فنجان الشاي الساخن، تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

1 1/2 كوب من العليق الطازج

1 ملعقة صغيرة من الحليب

2 1/2 كوب دقيق كل الأغراض

1/2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة بيكنغ باودر

كوب كريمة حامضة

2 بيضة كبيرة

8 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة الدافئة

كوب سكر

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

1/2 ملعقة صغيرة من بيكنغ صودا

طريقة التحضير

- ضعي المكونات الجافة معاً الدقيق، وبكينغ باودر، والبيكنغ صودا ، والقرفة والملح في وعاء كبير واخفقيهم جيداً.

- سخني الفرن لدرجة حرارة بسيطة ليكون جاهز حين يتم تحضير الخليط.

- اخلطي البيض والكريمة والحليب والسكر والحليب والفانيلا في وعاء منفصل.

- أضيفي الخليط الرطب إلى الجاف من ثم تخلط معاً لفترة بسيطة بضربات خفيفة.

- أضيفي التوت وإن كان مجمد تأكدي من إذابته أولاً ثم تجفيفه من أي سوائل.

- ضعي الخليط في القوالب المناسبة من ثم اتركيها في الفرن لمدة 15 دقيقة فقط حتى ينضح تماما وزينيه ليصبح جاهزا للتقديم.