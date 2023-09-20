حضري كب كيك التوت البري في أقل من نصف ساعة وقدميه مع فنجان الشاي الساخن، تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
1 1/2 كوب من العليق الطازج
1 ملعقة صغيرة من الحليب
2 1/2 كوب دقيق كل الأغراض
1/2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة بيكنغ باودر
كوب كريمة حامضة
2 بيضة كبيرة
8 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة الدافئة
كوب سكر
1/2 ملعقة صغيرة من القرفة
ملعقة صغيرة من الفانيليا
1/2 ملعقة صغيرة من بيكنغ صودا
طريقة التحضير
- ضعي المكونات الجافة معاً الدقيق، وبكينغ باودر، والبيكنغ صودا ، والقرفة والملح في وعاء كبير واخفقيهم جيداً.
- سخني الفرن لدرجة حرارة بسيطة ليكون جاهز حين يتم تحضير الخليط.
- اخلطي البيض والكريمة والحليب والسكر والحليب والفانيلا في وعاء منفصل.
- أضيفي الخليط الرطب إلى الجاف من ثم تخلط معاً لفترة بسيطة بضربات خفيفة.
- أضيفي التوت وإن كان مجمد تأكدي من إذابته أولاً ثم تجفيفه من أي سوائل.
- ضعي الخليط في القوالب المناسبة من ثم اتركيها في الفرن لمدة 15 دقيقة فقط حتى ينضح تماما وزينيه ليصبح جاهزا للتقديم.
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