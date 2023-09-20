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كب كيك التوت

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 12:41 مساء
كب كيك التوت
طريقة سهلة وسريعة لتحضير كب كيك التوت كالمحترفات.(الإنترنت)
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حضري كب كيك التوت البري في أقل من نصف ساعة وقدميه مع فنجان الشاي الساخن، تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
1 1/2 كوب من العليق الطازج
1 ملعقة صغيرة من الحليب
2 1/2 كوب دقيق كل الأغراض
1/2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة بيكنغ باودر
كوب كريمة حامضة
2 بيضة كبيرة
8 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة الدافئة
كوب سكر
1/2 ملعقة صغيرة من القرفة
ملعقة صغيرة من الفانيليا
1/2 ملعقة صغيرة من بيكنغ صودا

طريقة التحضير
- ضعي المكونات الجافة معاً الدقيق، وبكينغ باودر، والبيكنغ صودا ، والقرفة والملح في وعاء كبير واخفقيهم جيداً.

- سخني الفرن لدرجة حرارة بسيطة ليكون جاهز حين يتم تحضير الخليط.

- اخلطي البيض والكريمة والحليب والسكر والحليب والفانيلا في وعاء منفصل.

- أضيفي الخليط الرطب إلى الجاف من ثم تخلط معاً لفترة بسيطة بضربات خفيفة.

- أضيفي التوت وإن كان مجمد تأكدي من إذابته أولاً ثم تجفيفه من أي سوائل.

- ضعي الخليط في القوالب المناسبة من ثم اتركيها في الفرن لمدة 15 دقيقة فقط حتى ينضح تماما وزينيه ليصبح جاهزا للتقديم.

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