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برغر دجاج كالمطاعم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 10:13 صباحا
برغر دجاج كالمطاعم
طريقة سهلة لتحضير برغر الدجاج المفروم لأطفالك بشكل صحي ونظيف (الإنترنت)
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على طريقة المطاعم الجاهزة والسريعة حضري برغر الدجاج المفروم لصغارك في المطبخ واضمني سلامة مكوناته، قدميه لهم بجانب البطاطا المقلية والصوص المفضل لهم تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام دجاج مفروم.
حبة بيض.
بصلة مفرومة.
2 فص ثوم مهروس.
1/2 كوب بقسماط.
ملح وفلفل.

طريقة التحضير
- سخني شواية الفرن على درجة حرارة متوسطة وقومي بتجهيز طبق الفرن ثم ادهنيه بالقليل من الزيت.

- ثم قومي بخلط الدجاج المفروم مع الملح والفلفل الأسود والبصل المبشور والبيضة والثوم والبقسماط في وعاء حتى تمتزج المكونات ويصبح المزيج قابل للتشكل.

- شكلي دوائر متوسطة بسماكة متوسطة وضعيها في طبق الفرن.

- ادخلي الطبق للفرن وحمريه لمدة عشر دقائق لكل جانب حتى ينضج الدجاج.

- ثم جهزي خبز البرغر وادهنيه بالمايونيز والخس وضعي البرغر وقدميه ساخنا.

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