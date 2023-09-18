كيك التمر في الميكروويف

القاهرة - بوابة الوسط

حضري كيك التمر الصحية السريعة في الميكروويف واستمتعي بمذاق شهي وحلى صحية ويمكنك تقديمها لأطفالك قبل خروجهم إلى المدرسة لتمدهم بالطاقة اللازمة لاستكمال يومهم، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

25 غرام تمر مطحون.

1/4 كوب حليب سائل.

4 ملاعق شوفان مطحون.

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

1/4 ملعقة هيل.

1/4 ملعقة قرفة.

طريقة التحضير

- قومي في كوب واخلطي الشوفان المطحون البيكنغ باودر والقرفة المطحونة والهيل.

- ثم قومي بإضافة القهوة سريعة الذوبان والحليب وحركي جيدا وأضيفي التمر وحركي.

- ثم أدخلي الكوب في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة وتصبح جاهزة للتقديم.

