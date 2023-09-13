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فراولة كيك بالمايكرويف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 02:52 مساء
فراولة كيك بالمايكرويف
كيكة شهية وسريعة في المايكرويف من الفراولة (الإنترنت)
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في أقل من خمس دقائق حضري كيك المج بالفراولة، حلى سريعة التحضير ومكوناتها بسيطة لن تستغرق أكثر من خمس دقائق لتصبح جاهزة تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
ملعقة كبيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة دقيق جوز الهند
نصف ملعقة صغيرة فانيليا
ثلاثة ملاعق كبيرة دقيق اللوز
حبة بيض
ملعقة كبيرة زبدة مملحة ومذوبة
نصف ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
ربع كوب فراولة

طريقة التحضير
- في كوب مخصَّص للاستخدام في المايكرويف قومي بإضافة جميع المكونات ثم أخفقي الخليط حتى يصبح ناعم القوام ثم صبي الخليط في الكوب.

- ثم قومي بطهي الكيكة في المايكرويف لمدة دقيقة و40 ثانية واتركي الكيك حتى يبرد ثم قدميه.

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