فطيرة تفاح بالموز والقشدة

القاهرة - بوابة الوسط

بعجينة الباف بستري الجاهزة، حضري فطيرة شهية ولذيذة من التفاح والموز بالقشدة، وزيني وجهها برشة من القرفة، لتزيد من حلاوتها، وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

2 حبة تفاح أحمر

2 حبة موز متوسطة

عجينة باف بستري جاهزة

بيضة

عصير ليمون

كيس فانيليا

200 غرام قشطة

1/2 كوب سكر بودرة

100 غرام زبدة

4 ملاعق سكر

طريقة التحضير

- احضري صينية مستديرة، وادهنيها بمكعب من الزبد، ورشيها بالدقيق خفيفا، ثم قطعي كل تفاحة 4 أجزاء ثم شرائح، واخرجي البذر.

- قطعي الموز شرائح طولية، وافردي عجينة الباف بستري في القالب المعد، مع رفعها على حواف القالب. - ترص شرائح التفاح والموز بشكل منسق، ثم يرش فوقهما السكر وعصير الليمون.

- سخني الفرن، وضعي الصينية فيه نحو ثلث ساعة.

- في هذه الأثناء، تخفق البيضة مع القشدة والسكر بالخلاط، ويخرج القالب من الفرن، ويصب فوقه الخليط السابق، وتعاد للفرن حتى تمام النضج.

- اخرجي الفطيرة من الفرن، وزيني وجهها برشة قرفة، وقدميها دافئة أو باردة حسب رغبتك.