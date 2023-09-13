فطيرة تفاح بالموز والقشدة...

بعجينة الباف بستري الجاهزة، حضري فطيرة شهية ولذيذة من التفاح والموز بالقشدة، وزيني وجهها برشة من القرفة، لتزيد من حلاوتها، وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
2 حبة تفاح أحمر
2 حبة موز متوسطة
عجينة باف بستري جاهزة
بيضة
عصير ليمون
كيس فانيليا
200 غرام قشطة
1/2 كوب سكر بودرة
100 غرام زبدة
4 ملاعق سكر
طريقة التحضير
- احضري صينية مستديرة، وادهنيها بمكعب من الزبد، ورشيها بالدقيق خفيفا، ثم قطعي كل تفاحة 4 أجزاء ثم شرائح، واخرجي البذر.
- قطعي الموز شرائح طولية، وافردي عجينة الباف بستري في القالب المعد، مع رفعها على حواف القالب. - ترص شرائح التفاح والموز بشكل منسق، ثم يرش فوقهما السكر وعصير الليمون.
- سخني الفرن، وضعي الصينية فيه نحو ثلث ساعة.
- في هذه الأثناء، تخفق البيضة مع القشدة والسكر بالخلاط، ويخرج القالب من الفرن، ويصب فوقه الخليط السابق، وتعاد للفرن حتى تمام النضج.
- اخرجي الفطيرة من الفرن، وزيني وجهها برشة قرفة، وقدميها دافئة أو باردة حسب رغبتك.
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