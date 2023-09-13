  • Alwasat News
Atwasat

فطيرة تفاح بالموز والقشدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 12:44 مساء
فطيرة تفاح بالموز والقشدة
حضري فطيرة شهية ولذيذة من التفاح والموز بالقشدة، وزيني وجهها برشة من القرفة.(الإنترنت)
alwasat radio

بعجينة الباف بستري الجاهزة، حضري فطيرة شهية ولذيذة من التفاح والموز بالقشدة، وزيني وجهها برشة من القرفة، لتزيد من حلاوتها، وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
2 حبة تفاح أحمر
2 حبة موز متوسطة
عجينة باف بستري جاهزة
بيضة
عصير ليمون
كيس فانيليا
200 غرام قشطة
1/2 كوب سكر بودرة
100 غرام زبدة
4 ملاعق سكر

طريقة التحضير
- احضري صينية مستديرة، وادهنيها بمكعب من الزبد، ورشيها بالدقيق خفيفا، ثم قطعي كل تفاحة 4 أجزاء ثم شرائح، واخرجي البذر.

- قطعي الموز شرائح طولية، وافردي عجينة الباف بستري في القالب المعد، مع رفعها على حواف القالب. - ترص شرائح التفاح والموز بشكل منسق، ثم يرش فوقهما السكر وعصير الليمون.

- سخني الفرن، وضعي الصينية فيه نحو ثلث ساعة.

- في هذه الأثناء، تخفق البيضة مع القشدة والسكر بالخلاط، ويخرج القالب من الفرن، ويصب فوقه الخليط السابق، وتعاد للفرن حتى تمام النضج.

- اخرجي الفطيرة من الفرن، وزيني وجهها برشة قرفة، وقدميها دافئة أو باردة حسب رغبتك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يونيسف»: 333 مليون طفل يعانون الفقر المدقع

«يونيسف»: 333 مليون طفل يعانون الفقر المدقع
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر

معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر
‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
هولندا تستعيد لوحة لـ«فان جوخ» سُرقت في عملية سطو شهيرة قبل 3 سنوات

هولندا تستعيد لوحة لـ«فان جوخ» سُرقت في عملية سطو شهيرة قبل 3 سنوات
مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد قرن

مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد قرن
تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)

تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)
ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023

ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام

«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام
انطلاق قافلة ثانية من مساعدات أهالي الجنوب إلى المنطقة الشرقية

انطلاق قافلة ثانية من مساعدات أهالي الجنوب إلى المنطقة الشرقية
«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي

«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي
مجلس الأمن يقف «دقيقة حداد» على أرواح ضحايا ليبيا

مجلس الأمن يقف «دقيقة حداد» على أرواح ضحايا ليبيا
ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟

كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية

الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
توست بيض بالأفوكادو
توست بيض بالأفوكادو
حساء الشوفان للحفاظ على الحمية الغذائية
حساء الشوفان للحفاظ على الحمية الغذائية
مطبق بالمفروم
مطبق بالمفروم
ليمون مركز مثل المطاعم
ليمون مركز مثل المطاعم
بان كيك بقطع الشوكولاتة
بان كيك بقطع الشوكولاتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عصير الشمندر والرمان لمناعة أقوى
عصير الشمندر والرمان لمناعة أقوى...
في دقائق.. حضري «كيكة المج» من دون فرن
في دقائق.. حضري «كيكة المج» من دون فرن...
كبسة دجاج من المطبخ السعودي
كبسة دجاج من المطبخ السعودي...
صدور دجاج بالمشروم والليمون
صدور دجاج بالمشروم والليمون...
بسكويت اللوز والقرفة
بسكويت اللوز والقرفة...
المزيد
فطيرة تفاح بالموز والقشدة
فطيرة تفاح بالموز والقشدة...
معمول بالكيري والتمر
معمول بالكيري والتمر...
بيتزا الريكفورد والدجاج
بيتزا الريكفورد والدجاج...
بان كيك بقطع الشوكولاتة
بان كيك بقطع الشوكولاتة...
ليمون مركز مثل المطاعم
ليمون مركز مثل المطاعم...
المزيد