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مطبق بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 01:04 مساء
مطبق بالمفروم
استمتعي بمذاق المطبق الشهي في خطوات سهلة وسريعة من صنع يديكِ (الإنترنت)
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من المطبخ الخليجي اخترنا لكِ طريقة تحضير المطبق باللحم المفروم. أعديه في خطوات سهلة وبسيطة، واستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات
2 كوب دقيق
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة زيت ذرة
ماء بارد للعجن حسب الحاجة
200 غرام لحم مفروم
حزمة كرات
زيت قلي
6 بيضات
3 حبات طماطم
فلفل أسود
قرفة مطحونة
2 حبة بصل كبيرة

طريقة التحضير
- في وعاء، ضعي الدقيق مع زيت الذرة والملح، ثم امزجي المكوّنات، حتى تتجانس تماماً.

- اسكبي الماء البارد تدريجياً، واعجني للحصول على عجينة جامدة.

- اتركي العجينة جانباً، لترتاح قليلاً، وافردي العجينة بالنشا، وليس بالدقيق، أي ضعي كمية من النشا على طاولة الفرد، ورشّي على العجينة بعد فردها أيضاً طبقة من النشا.

- قطّعي العجينة إلى مستطيلات عريضة. وفي قدر، اقلّي البصل بقليل من الزيت حتى يذبل، ويصبح أصفر اللون.

- اضيفي اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود والقرفة.

- قطّعي الطماطم شرائح رفيعة جداً، واضيفيها فوق اللحم ثم قطّعي حزمة الكراث، ثم اضيفيها فوق القدر، ثم ضعي شريحتين من العجينة على شكل حرف زائد.

- خذي نصف كوب من الحشوة في طبق عميق، واكسري عليه بيضة، واخلطي المكونات جيداً وضعي الحشوة في منتصف العجينة، ثمّ اغلقي أطراف القطعة الواحدة تلو الأخرى، لتحصلين على مربع محشو ومغلق.

- في مقلاة بها القليل من الزيت، ضعي على نار هادئة قطع العجين، واغلقي المقلاة إلى أن ينضج محتواها وعند تمام النضج، ضعي كل كمية في صينية عالية الحواف، وغطّيها بورقة نيلون، كي تطرى، وتأخذ قوام الفطير.

- تابعي قلي كل الكمية، ثمّ قدّمي المطبق مع الليمون الحامض والفلفل الحار.

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