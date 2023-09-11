سلمون مشوي بالزنجبيل والمانجو...

بطريقة صحية وشهية، حضري شرائح السلمون المشوي بتتبيلة مميزة لذيذة بالزنجبيل مع قطع المانجو الشهية. تعلمي الطريقة معنا.
المكونات
3/4 كوب خل عنب أبيض
ملعقة كبيرة عسل نحل
ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور ناعما
ثمرة مانجو مقشرة ومقطعة قطعا كبيرة
8 شرائح فيليه من سمك السلمون دون الجلد
ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز
1 و1/2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة ناعما
ملعقة صوص صويا
طريقة التحضير
- يوضع الخل والعسل في إناء متوسط على نار متوسطة ويقلب، حتى يسيل العسل لنحو دقيقتين.
- يضاف الزنجبيل والمانجو، ويترك الخليط ليغلي على نار منخفضة، ويطهي من 5-7 دقائق أخرى أو حتى يلين.
- نطفئ النار، وتنقل محتويات الإناء للخلاط، وتهرس حتى يتشكل معجون أملس، ويوضع جانباً ليبرد، ثم يضاف عصير الليمون وصوص الصويا، وتضاف الكزبرة وتقلب.
- نسخن شواية فرن على حرارة عالية، وتبطن صينية فرن بفويل، ويسخن الزيت في إناء كبير على نار عالية.
- يتبل السلمون بالملح والفلفل، ويوضع في الإناء ويكون جانب اللحم لأسفل، ويطهى حتى يحمر لنحو 15 ثانية، ثم يقلب ويطهى على الجانب الآخر لـ10 ثوان أخرى.
- ينقل السمك على الفور بجانب اللحم لأعلى للصينية المبطنة، وينثر عليه خليط المانجو.
- توضع الصينية في الفرن تحت الشواية، ويطهى السلمون 5 دقائق أو حتى يحمر فقط، ثم ينقل السمك لطبق، ويترك للراحة دقيقتين، ويقدم.
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