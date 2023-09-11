سلمون مشوي بالزنجبيل والمانجو

القاهرة - بوابة الوسط

بطريقة صحية وشهية، حضري شرائح السلمون المشوي بتتبيلة مميزة لذيذة بالزنجبيل مع قطع المانجو الشهية. تعلمي الطريقة معنا.

المكونات

3/4 كوب خل عنب أبيض

ملعقة كبيرة عسل نحل

ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور ناعما

ثمرة مانجو مقشرة ومقطعة قطعا كبيرة

8 شرائح فيليه من سمك السلمون دون الجلد

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

1 و1/2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة ناعما

ملعقة صوص صويا

طريقة التحضير

- يوضع الخل والعسل في إناء متوسط على نار متوسطة ويقلب، حتى يسيل العسل لنحو دقيقتين.

- يضاف الزنجبيل والمانجو، ويترك الخليط ليغلي على نار منخفضة، ويطهي من 5-7 دقائق أخرى أو حتى يلين.

- نطفئ النار، وتنقل محتويات الإناء للخلاط، وتهرس حتى يتشكل معجون أملس، ويوضع جانباً ليبرد، ثم يضاف عصير الليمون وصوص الصويا، وتضاف الكزبرة وتقلب.

- نسخن شواية فرن على حرارة عالية، وتبطن صينية فرن بفويل، ويسخن الزيت في إناء كبير على نار عالية.

- يتبل السلمون بالملح والفلفل، ويوضع في الإناء ويكون جانب اللحم لأسفل، ويطهى حتى يحمر لنحو 15 ثانية، ثم يقلب ويطهى على الجانب الآخر لـ10 ثوان أخرى.

- ينقل السمك على الفور بجانب اللحم لأعلى للصينية المبطنة، وينثر عليه خليط المانجو.

- توضع الصينية في الفرن تحت الشواية، ويطهى السلمون 5 دقائق أو حتى يحمر فقط، ثم ينقل السمك لطبق، ويترك للراحة دقيقتين، ويقدم.

