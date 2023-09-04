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كشك بالجمبري والزبادي من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 10:48 صباحا
كشك بالجمبري والزبادي من المطبخ المصري
تمتعي بوجبة مغذية وشهية من صنع يديكِ من الجمبري والزبادي (الإنترنت)
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الكشك بالجمبري من الوصفات المصرية الشهية الشهيرة.. تعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها في مطبخك في خطوات سهلة وبسيطة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كيلو جمبري صغير الحجم، مسلوق.
كوب زبادي.
1/2 كوب كبير دقيق.
كوب كبير لبن سائل.
ثمرة بصل متوسطة الحجم، مفرومة.
1/4 كوب كبير زيت.
2 كوب شوربة جمبري.
فص ثوم كبير.
ملح حسب الرغبة.
فلفل أسود مطحون حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم نضع الدقيق والزبادي واللبن، ويقلب المزيج جيدا ويترك لمدة خمس ساعات.

- في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت ثم يوضع البصل ويقلب حتى يحمر ويصبح ذهبي اللون.

- في إناء على نار متوسطة توضع شوربة الجمبري حتى تغلي.

- تتبل شوربة الجمبري بالثوم والملح والفلفل وتقلب الشوربة، ثم يضاف إليها مزيج الدقيق واللبن والزبادي وتقلب ثم تترك على النار تسخن.

- يوضع الجمبري وملعقة كبيرة من البصل المحمر في شوربة الجمبري.

- يوضع الكشك في أطباق التقديم، ويزين بالبصل المحمر ويصبح جاهزا للتقديم.

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