فتة بطاطا بالمكسرات...

فتة البطاطا الحرة وصفة مميزة من المطبخ اللبناني، وتحضر بطريقة سهلة وسريعة من البطاطا المقلية الحرة مع صلصة الحليب والطحينة والليمون والثوم. تعلميها معنا، وأعديها كالمحترفات، وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
4 حبات بطاطا مقطعة مكعبات ومقلية بزيت غزير
1.5 كوب خبز مقطع ومحمر بالزيت
3 ملاعق كبيرة: بقدونس مفروم - مكسرات للتزيين
2 ملعقة كبيرة: كزبرة خضراء مفرومة ناعمة - زيت زيتون - رمان حب للتزيين
ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بابريكا - شطة - ثوم مهروس
لتحضير الصلصة:
2 كوب حليب
3 ملاعق كبيرة: عصير الليمون - طحينة
ملعقة صغيرة: ملح - ثوم مهروس
طريقة التحضير
- نضع زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف الثوم والكزبرة والملح والفلفل والبابريكا والشطة ونقلب، ونترك الخليط 6 دقائق، ثم نضيف إليه البطاطا المقلية ونقلب، ونتركها 5 دقائق على النار، ثم نرفعها.
- نحضرالصلصة بوضع الحليب في وعاء، ونضيف إليه عصير الليمون والثوم المهروس والطحينة والملح، ونخلط المكونات معاً.
- نفرد الخبز المحمص في جاط التقديم، ثم نضيف البطاطا الحرة المحضرة فوقه، ونسكب الصلصة فوقها، ونزينها بحبات الرمان والبقدونس والمكسرات، لتصبح جاهزة للتقديم.
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