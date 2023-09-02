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فتة بطاطا بالمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 12:38 مساء
فتة بطاطا بالمكسرات
بخطوات سهلة حضري فتة البطاطا الشهية من المطبخ اللبناني (الإنترنت)
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فتة البطاطا الحرة وصفة مميزة من المطبخ اللبناني، وتحضر بطريقة سهلة وسريعة من البطاطا المقلية الحرة مع صلصة الحليب والطحينة والليمون والثوم. تعلميها معنا، وأعديها كالمحترفات، وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
4 حبات بطاطا مقطعة مكعبات ومقلية بزيت غزير
1.5 كوب خبز مقطع ومحمر بالزيت
3 ملاعق كبيرة: بقدونس مفروم - مكسرات للتزيين
2 ملعقة كبيرة: كزبرة خضراء مفرومة ناعمة - زيت زيتون - رمان حب للتزيين
ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بابريكا - شطة - ثوم مهروس
لتحضير الصلصة:
2 كوب حليب
3 ملاعق كبيرة: عصير الليمون - طحينة
ملعقة صغيرة: ملح - ثوم مهروس

طريقة التحضير
- نضع زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف الثوم والكزبرة والملح والفلفل والبابريكا والشطة ونقلب، ونترك الخليط 6 دقائق، ثم نضيف إليه البطاطا المقلية ونقلب، ونتركها 5 دقائق على النار، ثم نرفعها.

- نحضرالصلصة بوضع الحليب في وعاء، ونضيف إليه عصير الليمون والثوم المهروس والطحينة والملح، ونخلط المكونات معاً.

- نفرد الخبز المحمص في جاط التقديم، ثم نضيف البطاطا الحرة المحضرة فوقه، ونسكب الصلصة فوقها، ونزينها بحبات الرمان والبقدونس والمكسرات، لتصبح جاهزة للتقديم.

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