لوبيا بالبرغل

القاهرة - بوابة الوسط

لوبيا بالبرغل وصفة مميزة من المطبخ اللبناني تحضر بطريقة سهلة وسريعة من البرغل الخشن واللوبيا المقطعة والبصل والثوم المهروس. تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1.25 كوب برغل خشن مغسول ومنقى

½ كوب ماء ساخن

¼ كوب زيت نباتي

4 حبات طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

2 حبة بصل مقطعة

3 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة رب البندورة

ملعقة صغيرة: ملح - بابريكا

طريقة التحضير

- نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة، ثم نضيف البصل والثوم، ونقلبهما ونتركهما 5 دقائق، حتى ذبولهما، ثم نضيف الطماطم المقطعة، ونقلب المكونات ونتركها 8 دقائق.

- نضيف اللوبيا ورب الطماطم والملح والبابريكا، ونقلبه الخليط ونتركه على النار 15 دقيقة، حتى تبدأ اللوبيا في الاستواء. عندها نضيف الماء والبرغل، ونقلب ثم نحكم إغلاق الغطاء، ونترك الوعاء على النار 20 دقيقة، حتى تمام استواء اللوبيا والبرغل، وتصبح جاهزة للتقديم.