مكمورة الدجاج من المطبخ الأردني

القاهرة - بوابة الوسط

من الطبخ الأردني نقدم إليك اليوم طريقة عمل مكمورة الدجاج، وهي عبارة عن طبقات عجين بينها طبقات بصل ودجاج بزيت الزيتون ومخبوزة بالفرن، تعلمي طريقة تحضيرها وأعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة للاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

6 أكواب دقيق أبيض.

3 أكواب دقيق أسمر.

نصف كوب سمسم.

ربع كوب حبة البركة.

كوبان ونصف كوب ماء دافئ.

كيلو بصل مفروم.

زيت زيتون.

قطع دجاج (كيلوغرام).

ماء للسلق.

ملح.

بهارات مشكلة.

3 أوراق غار.

عود قرفة.

5 حبات هيل.

فلفل أسود.

كمون.

طريقة التحضير

- في وعاء نضح الطحين الأبيض والأسمر والسمسم وحبة البركة ونخلطهم جيدا.

- نضيف كوبين ونصف ماء دافئ ورشة ملح ونعجنهم ثم نكورالعجين وندهنه بزيت الزيتون ونغطيه ونتركه يرتاح لساعة.

- في طنجرة نضع الدجاج ونغمره بالماء مع بهارات مشكلة وفلفل أسود وعود قرفة وهيل وورق غار ونتركهم يسلقون جيدا.

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- في طنجرة أخرى نضع البصل مع ملح وكمون ونغمرهم بزيت الزيتون ونتركهم حتى يذبلوا على النار.

بعد أن يستوي الدجاج نصفيه ونفتته ونضعه جانبا.

الآن نعود للعجين نأخذ كل كرة على حدى نفردها بالشوبك.

- في صينية مدهونة زيت نضع طبقة عجين وفوقها بصل ودجاج ومن ثم طبقة عجين وبصل ودجاج بهذا الشكل حتى ننهي الكمية.

- ندخلهم الفرن للخبز على نار هادئة لساعة أو أكثر حتى ينضج العجين.

- ثم نحمره من الأعلى وعندما نخرجها نقلبها في صينية ونقطعها وتصبح جاهزة للتقديم.