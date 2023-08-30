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كبة توست بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 03:15 مساء
كبة توست بالمفروم
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طريقة تحضير كبة التوست باللحم المفروم، استبدلي البرغل بالتوست وأعدي الكبة الشهية على الطريقة اللبنانية وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
100 غرام لحم مفروم
حبة بصل مفروم
علبة توست طرى
ملعقة صغيرة زيت زيتون
كوب ماء
3 ملاعق كبيرة نشا
كوب بقسماط
3 بيضات مخفوقة
ملح وفلفل
رشة بهارات مشكلة

طريقة التحضير
- قومي بتقطيع أطراف التوست ثم اطحنيه في الخلاط لتحصلي على خليط ناعم.

- ثم قومي بتوزيع التوست في وعاء ثم أضيفي النشاء والماء ثم قومي بخلط المكونات لتحصلي على عجينة متماسكة.

- سخني زيت الزيتون في مقلاة على النار ثم أضيفي البصل ثم قلبي حتى يذبل.

- أضيفي اللحم المفروم ثم نكهي بالملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود ثم قلبي المكونات حتى تنضج.
شكلي عجينة التوست الى كرات ثم احشي كلًا منها بالقليل من خليط اللحم وكوريها من جديد.

- غمسي كرات التوست المحشية بالبيض أولا ثم بالبقسماط ثم اقليها في زيت حامي على النار حتى تنضج وقدميها ساخنة.

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