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سلطة توت بالجبن والكينوا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 01:21 مساء
سلطة توت بالجبن والكينوا
طريقة سهلة وسريعة لتحضير سلطة صحية من التوت والجبن والجرجير (الإنترنت)
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طريقة تحضير سلطة التوت البري مع الكينوا والجوز، حضريه وزيني به سفرة غداء اليوم، تعلمي الطريقة وأعديها بنفسك واستمتعي بفوائدها الغذائية المتعددة وذلك وفقا لموقع «حياتك».

المكونات
كوب كينوا مطبوخ.
خل.
زيت زيتون.
جرجير.
ملح وفلفل أسود.
1/2 ملعقة خردل ديجون.
1/4 كوب جوز.
كوب جبن فيتا.
ملعقة صغيرة عسل أبيض.
ثوم مفروم.
بصلة مفرومة.
1/2 كوب توت.

طريقة التحضير
- قومي بوضع الجرجير والكينوا والتوت والجوز والجبن والبصل في وعاء كبير.

- ثم أضيفي زيت الزيتون والخل والخردل والثوم والعسل والفلفل الأسود، ثم قلبي جيدا حتى يتجانس الخليط.

- ثم قومي بوضع السلطة في طبق التقديم وقدميها.

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