ساندويتش كباب من المطبخ التركي

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير ساندويتش الكباب على الطريقة التركية وصفة شهية وسريعة التحضير، أعديه في مطبخك وقدميه لأفراد أسرتك مع السلطة والخبز، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

50 غرام دهن خروف مفروم ناعم.

1/2 كيلو لحم ضأن مفروم.

ملعقة صغيرة شطة.

طريقة التحضير

- قومي بخلط جميع المكونات باليدين جيدا حتى تحصلي على عجينة من اللحم.

- ثم قومي بمسك مقدار قبضة يد من اللحم وضعيها على سيخ الشوي وافرديها بالضغط عليها براحة اليد والأصابع ثم أعيدي الكرة حتى تنتهي الكمية.

- وقومي بتجهيز النار للشواء وعندما تهدأ النار ضعي أسياخ الكباب بهدوء وقلبي كل 5 ثوان حتى لا تسقط عن السيخ.

- قومي بتجهيز قطع الخبز وضعي البقدونس والبصل داخلها ثم ضعي الكباب داخل أرغفة الخبز وقدمية مع السلطة.