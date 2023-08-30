ساندويتش كباب من المطبخ التركي...

طريقة تحضير ساندويتش الكباب على الطريقة التركية وصفة شهية وسريعة التحضير، أعديه في مطبخك وقدميه لأفراد أسرتك مع السلطة والخبز، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة ملح.
50 غرام دهن خروف مفروم ناعم.
1/2 كيلو لحم ضأن مفروم.
ملعقة صغيرة شطة.
طريقة التحضير
- قومي بخلط جميع المكونات باليدين جيدا حتى تحصلي على عجينة من اللحم.
- ثم قومي بمسك مقدار قبضة يد من اللحم وضعيها على سيخ الشوي وافرديها بالضغط عليها براحة اليد والأصابع ثم أعيدي الكرة حتى تنتهي الكمية.
- وقومي بتجهيز النار للشواء وعندما تهدأ النار ضعي أسياخ الكباب بهدوء وقلبي كل 5 ثوان حتى لا تسقط عن السيخ.
- قومي بتجهيز قطع الخبز وضعي البقدونس والبصل داخلها ثم ضعي الكباب داخل أرغفة الخبز وقدمية مع السلطة.
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