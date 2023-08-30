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ميني بيتزا بالخضروات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 09:06 صباحا
ميني بيتزا بالخضروات
طريقة تحضير الـ«ميني بيتزا» الشهية والمغذية لتعديها في مطبخك (الإنترنت)
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مع بدء موسم المداس تبحث الأم عن طرق مختلفة لتقديم الوجبات لأطفالها اليوم نقدم إليكِ طريقة تحضير الـ«ميني بيتزا» الشهية والمغذية لتعديها في مطبخك وتقديمها لأطفالك في يومهم الدراسي، تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
- 4 أكواب دقيق بيتزا.
- 1 ¼ كوب ماء.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- ملعقة صغيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
لصلصة البيتزا:
- كيلو طماطم متسبكة ومصفاة.
- 2 فص ثوم سليم.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 2 ملعقة كبيرة معجون زيتون يعني زيتون مضروب بالكبة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة زعتر.

لوجه البيتزا:
- كوب جبن شيدر مبشور.
- 2 كوب جبن موتزاريلا مبشورة ويفضل الطازجة.
- ½ كوب جبن رومي قديم مبشور ناعم.
- رشة زعتر طازج.
- زيتون أسود ويُخلى من البذور مقطع حلقات.
- فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر وخضروات حسب الرغبة (اختياري)

طريقة التحضير
- في العجان نضع الدقيق والخميرة والسكر ونقلبهم معا وننزل عليهم بالملح والماء الدافئ بسيط جدا.

- ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية مطاطية وللحصول على هذا القوام يجب العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق بالعجان أو 15 دقيقة باليد.

- ثم نجمع العجين بزيت الزيتون وتوضع في وعاء وتغطي وتترك لتخمر للمرة الأولى.

- نقوم بتقطيعها لكرات حسب احتياجنا ونضع كل كرة بكيس أو وعاء وتغطي جيدا ليمنع عنها الهواء أو تكوين قشرة على سطحها وتدخل الثلاجة تكمل خمر في الثلاجة لو جهزناها قبل بيوم يكون أفضل كثيرا، ولكن يمكن أن نستعملها في اليوم نفسه.

- بعد تركها 4 ساعات في الثلاجة نأخذ عجينة البيتزا ونرش رشة دقيق خفيفة ونفردها باليد ونشكلها على هيئة أقراص ميني بيتزا ونضع عليها الصلصة والجبن حسب الرغبة مع رشة زعتر وتدخل فرن مسبق التسخين من 7 دقائق حتى تنضج تماما.

لعمل صلصة البيتزا
- في إناء ساخن نضع زيت الزيتون وشرائح الثوم ثم الصلصة ونضيف الزعتر والملح والفلفل الأسود ومعجون الزيتون، وتترك لتبرد قبل وضعها على البيتزا وتصبح جاهزة للتقديم.

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