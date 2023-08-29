سمبوسة بالجبن والمعدنوس...

السمبوسة من المعجنات التي تنال استحسان الجميع، وبإمكانك تحضيرها بالحشوات المفضلة لهم، حضريها لصغارك بحشوة الجبن المناسبة للفطور المدرسي. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
عجينة سمبوسة جاهزة.
2 كوب جبن فيتا مبشورة.
1/4 كوب جبن كريمي.
1/4 كوب معدنوس مفروم.
زيت للقلي.
طريقة التحضير
- في وعاء عميق اخلطي الجبن الفيتا والجبن الكريمي مع المعدنوس حتى تمتزج المكونات.
- ثم قومي بوضع حوالي ملعقة كبيرة من الحشوة في ورقة عجينة السمبوسة واغلقي العجين على شكل مثلث.
- سخني زيت غزير في مقلاة عميقة حتى يسخن ثم أضيفي السمبوسة واقليها لمدة 3 دقائق حتى تتحمر من جميع الجهات وقدميها ساخنة.
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