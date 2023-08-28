لانشون دجاج لأولادك في المدرسة من صنع يديك

القاهرة - بوابة الوسط

اللانشون من الوجبات التي يقبل عليها الصغار والكبار ويمكنك تضمين وجبات أطفالك المدرسية ساندويتش لانشون صحي ونظيف من صنع يديك، لذلك نقدم إليكِ خطوات تحضيره في منزلك وفقا لموقع «جمالك».

المكونات

1/2 كيلو دجاج بانيه.

1/4 كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة (ملح/ فلفل أسود مطحون).

ملعقة صغيرة بودرة بصل.

1/2 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

3 حبات جبنة كيري.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة كبيرة فلفل بابريكا.

طريقة التحضير

- ضعي جميع المقادير على الدجاج ثم اخلطي المقادير بالكبة جيدا. ستحصلين على خليط متماسك.

- لفي الخليط بكيس بلاستيك ثم بورق الفويل طبقتين على شكل أسطوانة واغلقيها جيدا حتى لا يدخلها الماء.

- حضري وعاء أو صينية مستطيلة وضعي بها ماء يكفي لغمر الأسطوانة بالكامل.

- أضيفي للماء ورق لورا وحبهان (هيل) وملح وفلفل واتركيه على النار حتى يغلي.

- اغمري الأسطوانة في الماء المغلي واتركيها لتغلي ساعة حتى نتأكد أن خليط لانشون الدجاج نضج من الداخل ثم أخرجي الأسطوانة من الماء واتركيها تبرد.

- قطعي أسطوانة اللانشون وضعيه في علبة محكمة الغلق بالبراد لوقت الاستخدام.