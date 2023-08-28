رافيولي بالسبانخ

القاهرة - بوابة الوسط

رافيولي السبانخ بصلصة الطماطم من أشهي الأطباق الجانبية التي تنال إعجاب الجميع، تعلمي طريقة تحضيرها في خطوت سهلة وسريعة وقدميها على سفرتك من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 حبة بصل.

2 حبة جزر.

1/4 كوب زيت زيتون.

علبة صلصة طماطم.

ملح وفلفل.

50 حبة رافيولي.

1/2 كوب سبانخ.

بصل أخضر مفروم.

جبن بارميزان.

طريقة التحضير

- اسلقي الرافيولي ثم ضعيها جانبا لتبرد ثم قومي بتحمير الزيت في مقلاة وقلبي البصل والجزر، ثم أضيفي صلصة الطماطم والملح والفلفل والسبانخ، ثم ارفعي المزيج من على النار وأضيفي قطع الرافيولي.

- قومي بسكب المزيج في طبق التقديم وزينيه بالبصل الأخضر المفروم وجبن الباراميزان وأوراق الريحان.