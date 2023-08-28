مربى جزر صحية وغنية بالفيتامينات

القاهرة - بوابة الوسط

مع اقتراب موسم الدراسة تبحث الأمهات عن وجبات مغذية وشهية لأطفالها، لذلك نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير مربى الجزر الغنية بالفيتامينات في مطبخك وقدميها لأطفالك في الوجبات المدرسية وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

نصف كيلو جزر مبشور.

300 غرام سكر أبيض.

كوب إلا ربع كبير ماء.

عصير ليمونة واحدة كبيرة.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

طريقة التحضير

- نحضر الجزر ونقوم بغسله جيدًا، ثم نبشره بالمبشرة ونحضر وعاء نحاسيًا سميكًا نضع فيه السكر والماء، نضع الوعاء على نار هادئة ثم نقلب بملعقة خشبية حتى يختفي السكر في الماء.

- بعد اختفاء السكر في الماء، نضع الجزر المبشور، وبشر البرتقال، ونعصر ليمونة واحدة كبيرة، ونغطي الإناء مع التقليب من فترة لأخرى ونتركه حتى تتكاثف السوائل وينضج الجزر ويصبح غليظ القوام.

- نترك مربى الجزر حتى تبرد تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.