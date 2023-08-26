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مسخن دجاج أردني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 01:44 مساء
مسخن دجاج أردني
طريقة تحضير مسخن الدجاج الشهي على الطرقة الأردنية (الإنترنت)
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تعرفي على طريقة تحضير مسخن الدجاج الشهي على الطرقة الأردنية لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
صدر دجاج.
2 حبة بصل.
ملح.
فلفل.
سماق.
رقائق سبرينغ رول.
زيت زيتون.

طريقة التحضير
- يقطع البصل والدجاج إلى شرائح وفي قدر، يضاف 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون ويضاف الدجاج ويقلى لـ4 دقائق، ثم يضاف البصل ويطبخ حتى يطرى، يترك لـ3 دقائق ثم يضاف الملح والفلفل والسماق.

- يضاف القليل من خليط الدجاج بتساوي في وسط كل رقاقة سبرينغ تلف الرقائق وتوضع في صينية خبز.

- يدهن وجه كل لفافة بالقليل من زيت الزيتون وتخبز في فرن مسخن على حرارة 230 درجة مئوية حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتحضير.

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