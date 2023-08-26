مسخن دجاج أردني

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي على طريقة تحضير مسخن الدجاج الشهي على الطرقة الأردنية لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

صدر دجاج.

2 حبة بصل.

ملح.

فلفل.

سماق.

رقائق سبرينغ رول.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

- يقطع البصل والدجاج إلى شرائح وفي قدر، يضاف 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون ويضاف الدجاج ويقلى لـ4 دقائق، ثم يضاف البصل ويطبخ حتى يطرى، يترك لـ3 دقائق ثم يضاف الملح والفلفل والسماق.

- يضاف القليل من خليط الدجاج بتساوي في وسط كل رقاقة سبرينغ تلف الرقائق وتوضع في صينية خبز.

- يدهن وجه كل لفافة بالقليل من زيت الزيتون وتخبز في فرن مسخن على حرارة 230 درجة مئوية حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتحضير.