سلمون مشوي...

بطريقة صحية وشهية حضري شرائح السلمون المشوي بتتبيلة مميزة لذيذة واستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
4 شرائح سلمون.
1/4 كوب عصير ليمون.
ملح وفلفل.
ملعقة صغيرة ريحان.
1/2 كوب زيت زيتون.
ملعقة روزماري.
2 فص ثوم مفروم.
طريقة التحضير
- قومي بخلط الثوم مع الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون ثم ضعي شرائح السلمون في التتبيلة ثم قلبية حتى تتبل بشكل كامل.
- صفي شرائح السمك في صينية مدهونة بالقليل من زيت الزيتون وانثري الروزماري والريحان على سطحها وادخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة مرتفعة واتركي السمك حتى يتحمر من الجهات كافة ويصبح جاهزا للتقديم.
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