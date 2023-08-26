سلمون مشوي

القاهرة - بوابة الوسط

بطريقة صحية وشهية حضري شرائح السلمون المشوي بتتبيلة مميزة لذيذة واستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

4 شرائح سلمون.

1/4 كوب عصير ليمون.

ملح وفلفل.

ملعقة صغيرة ريحان.

1/2 كوب زيت زيتون.

ملعقة روزماري.

2 فص ثوم مفروم.