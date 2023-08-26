بطاطا مهروسة بصوص الجريفي...

البطاطا المهروسة بصوص الجريفي اللذيذ حضريها وقدميها بجانب الستيك المشوي لوجبة غداء متكاملة، وذلك وفقا لموقع «فتافيت».
المكونات
2 ملعقة كبيرة قشطة.
ملح وفلفل.
2 كوب حليب.
4 حبات بطاطا.
1/2 كوب اصبع زبدة.
صوص جريفي.
1/4 كوب ماء.
ملعقة كبيرة قشدة.
2 مكعب مرق دجاج.
طريقة التحضير
- اسلقي البطاطا في الماء حتى تنضج، ثم قشريها واهرسيها، ثم اضيفي الحليب والزبدة والقشطة إليها، ثم نكهيها بالملح والفلفل وحركي جيداً، حتى تحصلين على مزيج كريمي.
- لتحضير صوص الجريفي ذوبي الزبدة في قدر، ثم اضيفي إليها المرق.
- اضيفي إليهما الماء والقشدة، وحركي باستمرار، حتى يثخن المزيج.
- ضعي البطاطا في طبق التقديم، واسكبي فوقها الصوص، وقدميها إلى جانب شرائح اللحم.
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