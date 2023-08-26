بطاطا مهروسة بصوص الجريفي

القاهرة - بوابة الوسط

البطاطا المهروسة بصوص الجريفي اللذيذ حضريها وقدميها بجانب الستيك المشوي لوجبة غداء متكاملة، وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

2 ملعقة كبيرة قشطة.

ملح وفلفل.

2 كوب حليب.

4 حبات بطاطا.

1/2 كوب اصبع زبدة.

صوص جريفي.

1/4 كوب ماء.

ملعقة كبيرة قشدة.

2 مكعب مرق دجاج.