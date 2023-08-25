سلطة حمص بالخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير سلطة الحمص بالخضروات المغذية، لإعدادها في خطوات بسيطة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

كوب من الحمص المسلوق.

كوب من الجزر المبشور.

كوب من الطماطم المفرومة فرمًا ناعمًا.

كوب من البصل المفروم فرمًا ناعمًا.

نصف كوب من المعدنوس المفروم فرمًا ناعمًا.

نصف كوب من الشبت المفروم فرمًا ناعمًا.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملح بحسب الرغبة.

فلفل أسود، بحسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ثوم مهروس، بحسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

نصف كوب من زيت الزيتون.