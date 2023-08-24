كبسة دجاج من المطبخ السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ اليوم طريقة عمل كبسة الدجاج، وهي من وصفات المطبخ السعودي التي اشتهرت حول العالم وبات لها معجبون وعشاق من الجنسيات والأعمار كافة. تعرفي على طريقة تحضيرها لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، حسب موقع «هي».

المكونات:

- 400 غرام دجاج مقطع.

- 2 حبة بصل مفروم.

- 3 حبات جزر مقطع.

- ¼ كوب بازلاء.

- 1 حبة كوسا مقطعة.

- 2 حبة بطاطس مقطعة.

- 6 ملاعق كبيرة زيت الزيتون.

- 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- 1 و ½ ملعقة صغيرة كركم.

- 1 ملعقة صغيرة هيل مطحون.

- 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

- 1 حبة طماطم مفرومة.

- 1 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم.

- 6 كوب مرق الدجاج.

- 4 كوب أرز بسمتي منقوع بالماء.