صدور دجاج بالمشروم والليمون

نقدم لكِ اليوم طريقة عمل صدور الدجاج بالمشروم الليمون، فهي وصفة سهلة وسريعة التحضير، يمكنك إعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، حسب موقع «شملولة».
المكونات
- 4 صدور دجاج.
- 1/4 كوب عصير ليمون.
- ملح.
- فلفل أسود.
- 1/4 كوب ماء.
- ملعقة زعتر.
- ملعقة دقيق.
- 1/4 كوب زبد.
- حبة بصل.
- 1/4 مشروم.
- 1/4 كوب كريمة طبخ.
- ملعقة خل.
طريقة التحضير
- توضع صدور الدجاج على طبق مسطح، وتتبل بالملح والفلفل الأسود والزعتر المجفف وتخلط الصدور جيدًا بالتوابل.
- توضع الزبدة في مقلاة على النار حتى تسخن.
- توضع صدور الدجاج في المقلاة، وتقلب على الجانبين حتى يتغير لونها ثم نحضر المقلاة بها الزبد ونضع البصل والمشروم والتوابل ثم يضاف إليها كريمة الطبخ وتقلب جيدًا.
- ثم عصير الليمون وخليط الدقيق بالماء ثم قومي بإضافة الصدور، وتقلب مرة أخرى.
- تغطى، وتترك على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة وحتى تنضج مع التقليب من وقت لآخر حتى تنضج تماما ثم توضع في الطبق، ويوزع عليها شرائح الليمون وتصبح جاهزة للتقديم.
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