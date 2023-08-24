صدور دجاج بالمشروم والليمون

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ اليوم طريقة عمل صدور الدجاج بالمشروم الليمون، فهي وصفة سهلة وسريعة التحضير، يمكنك إعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، حسب موقع «شملولة».

المكونات

- 4 صدور دجاج.

- 1/4 كوب عصير ليمون.

- ملح.

- فلفل أسود.

- 1/4 كوب ماء.

- ملعقة زعتر.

- ملعقة دقيق.

- 1/4 كوب زبد.

- حبة بصل.

- 1/4 مشروم.

- 1/4 كوب كريمة طبخ.

- ملعقة خل.