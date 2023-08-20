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برجر قليل السعرات من اللحم البقري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 03:18 مساء
برجر قليل السعرات من اللحم البقري
جهزي أطباق عشاء لذيذة وخفيفة من برجر اللحم البقري المشوي بالفرن (الإنترنت)
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جهزي أطباق عشاء لذيذة وخفيفة من برجر اللحم البقري المشوي بالفرن، واستمتعي بمذاقه الشهي بسعرات حرارية قليلة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كوب بقسماط.
1/2 ملعقة صغيرة ملح.
2 حبة طماطم مقطعة.
2 كوب خس مفروم.
حبة بصل أحمر مقطع.
4 خبز برغر.
1/4 ملعقة صغيرة ثوم بودر.
450 جرام لحم مفروم.
1/2 ملعقة صغيرة صلصة ورسترشاير.

طريقة التحضير
- ضعي اللحم، والثوم، والملح، وصلصة ورسترشاير، والبيض، والبقسماط في الخلاط الكهربائي ثم اخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة لحم متماسكة وكوّري العجينة إلى 4 كرات بيديك.

- سطّحي الكرات إلى دوائر بحجم خبز البرجر تقريبًا.

ـ اشوي لحم البرجر في صينية في الفرن حتى النصج أي لنحو 10-15 دقيقة.

- قطّعي كل خبز برجر أفقيًا إلى نصفين وأفرغي محتوى الخبز قليلًا.

- ضعي قرص اللحم ثمّ شريحة جبن شيدر ثمّ البصل والطماطم في كل القسم السفلي من كل خبز برجر ثم أغلقي خبز البرجر وقدمي الطبق ساخنًا.

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