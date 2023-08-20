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لقيمات مقرمشة في خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 12:08 مساء
لقيمات مقرمشة في خطوات سهلة وسريعة
طريقطة سهلة وسريعة لتحضير حلوى اللقيمات الشهية المقرمشة (الإنترنت)
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اللقيمات من الحلويات الشرقية الخفيفة والمحببة للجميع، زينيها بالسكر البودر أو القطر قبل التقديم وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات
ملعقة كبيرة نشا الذرة.
1 1/2 كوب ماء.
2 كوب دقيق منخل.
ملعقة صغيرة سكر.
شيرة / قطر بحسب الحاجة.
زيت غزير للقلي.
ملعقة صغيرة خميرة.
ملعقة صغيرة فانيليا.
رشّة ملح.

طريقة التحضير
- في وعاء الخلط ضعي الدقيق المنخل، ثم أضيفي الفانيليا والخميرة والسكر إلى الدقيق وأضيفي الماء وابدئي بالعجن.
- استمري بعملية العجن باستخدام اليدين أو المضرب اليدوي وذلك حتى تتماسك العجينة جيدًا وتصبح بقوام متجانس وأضيفي الملح وحركي قليلًا.
- غطي العجينة بالنايلون، واتركيها ترتاح لمدة نصف ساعة وسخني زيتًا غزيرًا للقلي، وابدئي بقلي حبات اللقيمات حتى تتحمر.
- غطسي اللقيمات بعد قلبها في القطر وقدميها دافئة أو باردة.

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