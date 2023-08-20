لقيمات مقرمشة في خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط

اللقيمات من الحلويات الشرقية الخفيفة والمحببة للجميع، زينيها بالسكر البودر أو القطر قبل التقديم وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

ملعقة كبيرة نشا الذرة.

1 1/2 كوب ماء.

2 كوب دقيق منخل.

ملعقة صغيرة سكر.

شيرة / قطر بحسب الحاجة.

زيت غزير للقلي.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشّة ملح.