معكرونة بالجبن المشكِّل...

تعرفي على طريقة تحضير المعكرونة بالجبن المشكل، أو ما يسمي ماك آند تشيزو، أعديها في مطبخك مثل المطاعم وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
400 غرام معكرونة.
50 غرام زبد.
2 ملعقة كبيرة دقيق.
2 كوب حليب.
2 كوب جبنة تشيدار مبشورة.
معدنوس مفروم (اختياري).
طريقة التحضير
- اغلي المعكرونة في قدر كبير مع الماء (أضيفي بعض الملح). صفي المعكرونة بعد نضوجها ثم ضعيها جانبًا.
- ذوبي الزبد في قدر سميك على نار متوسطة الحرارة. أضيفي الدقيق وقلبي لمدة دقيقة ثم صبي إليه الحليب.
- حركي الحليب حتى يصبح سميكًا ثم أبعديه عن النار. أضيفي الجبن إلى الحليب وقلبي حتى تذوب ويصبح الخليط أكثر سماكة كالصلصة.
- ضعي القليل من الزبد في قدر آخر مع المعكرونة وحركيهما. أضيفي صلصة الجبن وقلبيها حتى تغطي المعكرونة جيدًا. ثم أضيفي الملح، والفلفل الأسود وتزين بالمعدنوس وتصبح جاهزة للتقديم.
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