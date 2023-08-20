معكرونة بالجبن المشكِّل

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي على طريقة تحضير المعكرونة بالجبن المشكل، أو ما يسمي ماك آند تشيزو، أعديها في مطبخك مثل المطاعم وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

400 غرام معكرونة.

50 غرام زبد.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 كوب حليب.

2 كوب جبنة تشيدار مبشورة.

معدنوس مفروم (اختياري).

طريقة التحضير

- اغلي المعكرونة في قدر كبير مع الماء (أضيفي بعض الملح). صفي المعكرونة بعد نضوجها ثم ضعيها جانبًا.

- ذوبي الزبد في قدر سميك على نار متوسطة الحرارة. أضيفي الدقيق وقلبي لمدة دقيقة ثم صبي إليه الحليب.

- حركي الحليب حتى يصبح سميكًا ثم أبعديه عن النار. أضيفي الجبن إلى الحليب وقلبي حتى تذوب ويصبح الخليط أكثر سماكة كالصلصة.

- ضعي القليل من الزبد في قدر آخر مع المعكرونة وحركيهما. أضيفي صلصة الجبن وقلبيها حتى تغطي المعكرونة جيدًا. ثم أضيفي الملح، والفلفل الأسود وتزين بالمعدنوس وتصبح جاهزة للتقديم.