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معكرونة بالجبن المشكِّل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 09:36 صباحا
معكرونة بالجبن المشكِّل
معكرونة ماك آند تشيز في خطوات سهلة وسريعة (الإنترنت)
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تعرفي على طريقة تحضير المعكرونة بالجبن المشكل، أو ما يسمي ماك آند تشيزو، أعديها في مطبخك مثل المطاعم وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
400 غرام معكرونة.
50 غرام زبد.
2 ملعقة كبيرة دقيق.
2 كوب حليب.
2 كوب جبنة تشيدار مبشورة.
معدنوس مفروم (اختياري).

طريقة التحضير
- اغلي المعكرونة في قدر كبير مع الماء (أضيفي بعض الملح). صفي المعكرونة بعد نضوجها ثم ضعيها جانبًا.

- ذوبي الزبد في قدر سميك على نار متوسطة الحرارة. أضيفي الدقيق وقلبي لمدة دقيقة ثم صبي إليه الحليب.

- حركي الحليب حتى يصبح سميكًا ثم أبعديه عن النار. أضيفي الجبن إلى الحليب وقلبي حتى تذوب ويصبح الخليط أكثر سماكة كالصلصة.

- ضعي القليل من الزبد في قدر آخر مع المعكرونة وحركيهما. أضيفي صلصة الجبن وقلبيها حتى تغطي المعكرونة جيدًا. ثم أضيفي الملح، والفلفل الأسود وتزين بالمعدنوس وتصبح جاهزة للتقديم.

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