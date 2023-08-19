  • Alwasat News
Atwasat

محشي ورق عنب بالبرغل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 03:19 مساء
محشي ورق عنب بالبرغل
طريقة سهلة وسريعة للورق عنب بحشوة البرغل ودبس الرمان (الإنترنت)
alwasat radio

محشي ورق العنب بالبرغل وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من ورق العنب وحشوة مكونة من البرغل وعصير الطماطم وعصير الليمون والبصل والبقدونس والنعناع لذيذة وشهية، تعلميها معنا بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
300 غرام ورق عنب مسلوق.
2 كوب: برغل مغسول ومنقى - عصير بندورة.
¼ كوب دبس رمان - زيت زيتون.
2 حبة مقطعة شرائح : بندورة – جزر.
حبة بصل مفرومة.
عصير 2 ليمونة.
½ باقة مفرومة: بقدونس – نعناع.
¼ باقة شبت مفروم.
ملعقة صغيرة ملح.
½ ملعقة صغيرة: بابريكا - فلفل أسود.

طريقة التحضير
- نضع الزيت في وعاء على نار متوسطة ونضيف البصل ونتركه لمدة 5 دقائق حتى يذبل ثم نرفعه عن النار ثم نضع البرغل في وعاء ونضيف فوقه عصير الليمون وعصير الطماطم ودبس الرمان وزيت الزيتون مع البصل ونضيف البقدونس والنعناع والشبت والملح والفلفل والبابريكا ونقلب جيدا ونبدأ بحشي ورق العنب ولفه على شكل أصابع.
- ثم نصفه في وعاء مفروش بشرائح من الطماطم والجزر ثم نسكب فوقه السائل المصفى من الحشوة مع كوب من الماء ونضع على الوجه تتقيلة أو صحن ونحكم إغلاق الغطاء ثم نرفعها على نار متوسطة حتى الغليان، ثم نخفض النار ونجعلها هادئة ونتركها لمدة ¾ الساعة حتى تمام النضج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا
السويد تحرز برونزية مونديال السيدات على حساب أستراليا

السويد تحرز برونزية مونديال السيدات على حساب أستراليا
نيمار في تشكيلة البرازيل بتصفيات مونديال 2026.. واستبعاد باكيتا بسبب قضية مراهنات

نيمار في تشكيلة البرازيل بتصفيات مونديال 2026.. واستبعاد باكيتا بسبب قضية ...
الصين تستعين بمئات الأقمار الصناعية للتجسس على تدريبات عسكرية دولية في أستراليا

الصين تستعين بمئات الأقمار الصناعية للتجسس على تدريبات عسكرية دولية في أستراليا
ليبيا تتوج بذهبيتين و5 برونزيات في جودو العرب (صور)

ليبيا تتوج بذهبيتين و5 برونزيات في جودو العرب (صور)
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت

«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت
قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك
هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني

هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني
مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي

مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة

جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
الملفوف اللبناني
الملفوف اللبناني
كفتة قبرصية من المطبخ التركي
كفتة قبرصية من المطبخ التركي
كيكة الجزر بالكريمة
كيكة الجزر بالكريمة
فطائر فلافل بالطحينة
فطائر فلافل بالطحينة
مقرمشات العدس بالبابريكا
مقرمشات العدس بالبابريكا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقلوبة دجاج من المطبخ الفلسطيني
مقلوبة دجاج من المطبخ الفلسطيني...
موكا مثلجة بالشوكولاتة
موكا مثلجة بالشوكولاتة...
بيتزا الباذنجان بالموتزاريلا
بيتزا الباذنجان بالموتزاريلا...
فاهيتا لحم بالفلفل والأفوكادو
فاهيتا لحم بالفلفل والأفوكادو...
الملفوف اللبناني
الملفوف اللبناني...
المزيد
محشي ورق عنب بالبرغل
محشي ورق عنب بالبرغل...
حليب بالهيل
حليب بالهيل...
كرات معكرونة بالجبن
كرات معكرونة بالجبن...
مقرمشات العدس بالبابريكا
مقرمشات العدس بالبابريكا...
فطائر فلافل بالطحينة
فطائر فلافل بالطحينة...
المزيد