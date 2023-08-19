محشي ورق عنب بالبرغل...

محشي ورق العنب بالبرغل وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من ورق العنب وحشوة مكونة من البرغل وعصير الطماطم وعصير الليمون والبصل والبقدونس والنعناع لذيذة وشهية، تعلميها معنا بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
300 غرام ورق عنب مسلوق.
2 كوب: برغل مغسول ومنقى - عصير بندورة.
¼ كوب دبس رمان - زيت زيتون.
2 حبة مقطعة شرائح : بندورة – جزر.
حبة بصل مفرومة.
عصير 2 ليمونة.
½ باقة مفرومة: بقدونس – نعناع.
¼ باقة شبت مفروم.
ملعقة صغيرة ملح.
½ ملعقة صغيرة: بابريكا - فلفل أسود.
طريقة التحضير
- نضع الزيت في وعاء على نار متوسطة ونضيف البصل ونتركه لمدة 5 دقائق حتى يذبل ثم نرفعه عن النار ثم نضع البرغل في وعاء ونضيف فوقه عصير الليمون وعصير الطماطم ودبس الرمان وزيت الزيتون مع البصل ونضيف البقدونس والنعناع والشبت والملح والفلفل والبابريكا ونقلب جيدا ونبدأ بحشي ورق العنب ولفه على شكل أصابع.
- ثم نصفه في وعاء مفروش بشرائح من الطماطم والجزر ثم نسكب فوقه السائل المصفى من الحشوة مع كوب من الماء ونضع على الوجه تتقيلة أو صحن ونحكم إغلاق الغطاء ثم نرفعها على نار متوسطة حتى الغليان، ثم نخفض النار ونجعلها هادئة ونتركها لمدة ¾ الساعة حتى تمام النضج.
تعليقات