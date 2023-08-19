محشي ورق عنب بالبرغل

القاهرة - بوابة الوسط

محشي ورق العنب بالبرغل وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من ورق العنب وحشوة مكونة من البرغل وعصير الطماطم وعصير الليمون والبصل والبقدونس والنعناع لذيذة وشهية، تعلميها معنا بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

300 غرام ورق عنب مسلوق.

2 كوب: برغل مغسول ومنقى - عصير بندورة.

¼ كوب دبس رمان - زيت زيتون.

2 حبة مقطعة شرائح : بندورة – جزر.

حبة بصل مفرومة.

عصير 2 ليمونة.

½ باقة مفرومة: بقدونس – نعناع.

¼ باقة شبت مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة: بابريكا - فلفل أسود.