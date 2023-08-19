  • Alwasat News
Atwasat

كرات معكرونة بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 11:56 صباحا
كرات معكرونة بالجبن
طريقة سهلة وسريعة لتضير كرات المعكرونة الإسباغيتي الشهية بالجبن (الإنترنت)
alwasat radio

كرات المعكرونة الإسباغيتي المقرمشة وصفة مميزة تحضر بسهولة من السباجيتي مع جبنة البارميزان والريكوتا أو أي نوع جبنة بيضاء والبقدونس تعلميها معنا واعديها بنفسك واستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
350 غرام مكرونة إسباغيتى مسلوق.
2 كوب جبن ريكوتا.
كوب : صلصة - بقسماط - زيت نباتي للقلي.
½ كوب جبن بارميزان.
2 عدد بيض.
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
رشة ملح.

طريقة التحضير
- نضع المعكرونة في وعاء بعد تصفيتها من الماء ثم نضيف صلصة الطماطم وجبنة الريكوتا أو أي نوع جبنة متوفر وجبنة البارميزان والبيض والبقسماط والبقدوس والملح ونخلط جيداً.

- ثم نقوم بتشكيل كرات من خليط المعكرونة نكرر العملية حتى انتهاء كامل الكمية ثم نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة وننتظر حتى يسخن الزيت.

- ثم نضيف الكرات المحضرة ونتركها تتحمر لمدة 6 دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح مقرمشة نضعها على مناديل مطبخ ورقية للتخلص من الزيت الزائد ثم نسكب في طبق التقديم وتقدم مع الكاتشب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
إيلون ماسك في اليابان للمرة الأولى منذ 2014

إيلون ماسك في اليابان للمرة الأولى منذ 2014
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت

«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت
قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك
هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني

هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني
مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي

مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي
قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي
السبت.. الهلال يواجه كاكامينغا الكيني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

السبت.. الهلال يواجه كاكامينغا الكيني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»

«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة

جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة
شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران

شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران
مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)

مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
ورقة لحم من المطبخ الفلسطيني
ورقة لحم من المطبخ الفلسطيني
الملفوف اللبناني
الملفوف اللبناني
كفتة قبرصية من المطبخ التركي
كفتة قبرصية من المطبخ التركي
كيكة الجزر بالكريمة
كيكة الجزر بالكريمة
فطائر فلافل بالطحينة
فطائر فلافل بالطحينة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقلوبة دجاج من المطبخ الفلسطيني
مقلوبة دجاج من المطبخ الفلسطيني...
موكا مثلجة بالشوكولاتة
موكا مثلجة بالشوكولاتة...
بيتزا الباذنجان بالموتزاريلا
بيتزا الباذنجان بالموتزاريلا...
فاهيتا لحم بالفلفل والأفوكادو
فاهيتا لحم بالفلفل والأفوكادو...
سلطة الأرز بالتونة والبنجر
سلطة الأرز بالتونة والبنجر...
المزيد
حليب بالهيل
حليب بالهيل...
كرات معكرونة بالجبن
كرات معكرونة بالجبن...
مقرمشات العدس بالبابريكا
مقرمشات العدس بالبابريكا...
فطائر فلافل بالطحينة
فطائر فلافل بالطحينة...
كيكة الجزر بالكريمة
كيكة الجزر بالكريمة...
المزيد