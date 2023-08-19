كرات معكرونة بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

كرات المعكرونة الإسباغيتي المقرمشة وصفة مميزة تحضر بسهولة من السباجيتي مع جبنة البارميزان والريكوتا أو أي نوع جبنة بيضاء والبقدونس تعلميها معنا واعديها بنفسك واستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

350 غرام مكرونة إسباغيتى مسلوق.

2 كوب جبن ريكوتا.

كوب : صلصة - بقسماط - زيت نباتي للقلي.

½ كوب جبن بارميزان.

2 عدد بيض.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

رشة ملح.

طريقة التحضير

- نضع المعكرونة في وعاء بعد تصفيتها من الماء ثم نضيف صلصة الطماطم وجبنة الريكوتا أو أي نوع جبنة متوفر وجبنة البارميزان والبيض والبقسماط والبقدوس والملح ونخلط جيداً.

- ثم نقوم بتشكيل كرات من خليط المعكرونة نكرر العملية حتى انتهاء كامل الكمية ثم نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة وننتظر حتى يسخن الزيت.

- ثم نضيف الكرات المحضرة ونتركها تتحمر لمدة 6 دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح مقرمشة نضعها على مناديل مطبخ ورقية للتخلص من الزيت الزائد ثم نسكب في طبق التقديم وتقدم مع الكاتشب.