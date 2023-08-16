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ريزوتو المشروم بالجبن البارميزان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 08:59 صباحا
ريزوتو المشروم بالجبن البارميزان
من المطبخ الإيطالي حضري ريزوتو المشروم وزيني الوجه بالجبن البارميزان المبشور (الإنترنت)
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من المطبخ الإيطالي حضري ريزوتو المشروم وزيني الوجه بالجبن البارميزان المبشور وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
6 أكواب مرق الدجاج.
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
250 غرام مشروم مقطع شرائح رفيعة.
2 عود بصل اخضر مفروم.
1 1/2 كوب أرز قصير الحبة.
1/2 كوب خل أبيض.
ملعقة صغيرة ملح.
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
4 ملاعق كبيرة زبدة.
1/3 كوب جبن بارميزان مبشور.

مشروم بانية حار

طريقة التحضير
- سخني المرق في قدر على نار متوسطة وسخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة وأضيفي المشروم وقلبي لمدة ثلاث دقائق حتى يذبل ثم أزيليه واتركيه جانبا.

- أضيفي للقدر ملعقة كبيرة زيت زيتون وأضيفي البصل الأخضر وقلبي لمدة دقيقة.

- ثم أضيفي الأرز وقلبي لمدة دقيقتين وأضيفي الخل وقلبي حتى يمتص الأرز الخل.

- أضيفي نصف كوب من مرق الدجاج للأرز وحركي حتى يمتص الأرز المرق.

- ثم ضعي نصف كوب آخر من المرق لحين انتهاء الكمية وامتصاص الأرز للمرق.

- أزيلي القدر عن النار وأضيفي الفطر والزبدة والملح والفلفل، واسكبي الأرز في طبق التقديم، وزيني بالجبن البارميزان المبشور وقدمي الروزيتو ساخنا.

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