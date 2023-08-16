ريزوتو المشروم بالجبن البارميزان...

من المطبخ الإيطالي حضري ريزوتو المشروم وزيني الوجه بالجبن البارميزان المبشور وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
6 أكواب مرق الدجاج.
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
250 غرام مشروم مقطع شرائح رفيعة.
2 عود بصل اخضر مفروم.
1 1/2 كوب أرز قصير الحبة.
1/2 كوب خل أبيض.
ملعقة صغيرة ملح.
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
4 ملاعق كبيرة زبدة.
1/3 كوب جبن بارميزان مبشور.
طريقة التحضير
- سخني المرق في قدر على نار متوسطة وسخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة وأضيفي المشروم وقلبي لمدة ثلاث دقائق حتى يذبل ثم أزيليه واتركيه جانبا.
- أضيفي للقدر ملعقة كبيرة زيت زيتون وأضيفي البصل الأخضر وقلبي لمدة دقيقة.
- ثم أضيفي الأرز وقلبي لمدة دقيقتين وأضيفي الخل وقلبي حتى يمتص الأرز الخل.
- أضيفي نصف كوب من مرق الدجاج للأرز وحركي حتى يمتص الأرز المرق.
- ثم ضعي نصف كوب آخر من المرق لحين انتهاء الكمية وامتصاص الأرز للمرق.
- أزيلي القدر عن النار وأضيفي الفطر والزبدة والملح والفلفل، واسكبي الأرز في طبق التقديم، وزيني بالجبن البارميزان المبشور وقدمي الروزيتو ساخنا.
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