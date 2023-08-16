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حواوشي البيض بالبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 08:53 صباحا
حواوشي البيض بالبطاطا
تحضير حواوشي البيض وصفة اقتصادية سهلة التحضير (الإنترنت)
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طريقة تحضير حواوشي البيض وصفة اقتصادية سهلة التحضير بإمكانك تقديمها كوجبة فطور شهية وغنية بالبروتين اللازم لجسمك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
- 3 حبات بيض.
- ملح وفلفل.
- خبز بلدي.
- جبن موتزاريلا مبشور.
- جبن شيدر مبشور.
- فلفل رومي مقطع صغير.
- فلفل الوان مقطع صغير.
- زيتون مخلي.
- بطاطا مسلوقة ومبشورة.
- فلفل حار حسب الرغبة.
- بقدونس مفروم.

سلطة طحينة قليلة السعرات الحراراية

طريقة التحضير
- في وعاء عميق اخلطي البيض مع الملح الفلفل الأسود.
- ثم أضيفي الفلفل الألوان والرومي والبطاطس وأي خضروات على حسب الرغبة.
- أخيرًا أضيفي الجبن المبشور والزيتون المخلي.
- ثم نقوم بعمل فاتحة صغيرة في الخبز ونوزع خليط البيض.
- سخني مقلاة على نار متوسطة بها ملعقة زيت ثم يدهن الرغيف.
- ضعي الحواوشي في الطاسة على نار هادئة ونقوم بتغطيته حتي يحصل على اللون الذهبي ويصبح جاهزا للتقديم.

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