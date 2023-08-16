حواوشي البيض بالبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير حواوشي البيض وصفة اقتصادية سهلة التحضير بإمكانك تقديمها كوجبة فطور شهية وغنية بالبروتين اللازم لجسمك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

- 3 حبات بيض.

- ملح وفلفل.

- خبز بلدي.

- جبن موتزاريلا مبشور.

- جبن شيدر مبشور.

- فلفل رومي مقطع صغير.

- فلفل الوان مقطع صغير.

- زيتون مخلي.

- بطاطا مسلوقة ومبشورة.

- فلفل حار حسب الرغبة.

- بقدونس مفروم.

سلطة طحينة قليلة السعرات الحراراية