معكرونة بالمشروم والريحان بسعرات حرارية ذات مذاق مميز ورائع، وإليكِ الطريقة، وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
1 و1/2 حليب خالي الدسم
10 قطع مشروم مقطّع شرائح
2 ملعقة جبن مبشور
10 أوراق ريحان مفروم
3 ملاعق كبيرة زبدة
500 غرام معكرونة
ملعقة ثوم مفروم
ملعقة دقيق
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير
- اسلقي المعكرونة في إناء مناسب، واضيفي إليها القليل من الملح، ثم رفعيها وصفيها من الماء.
- في إناء آخر، ذوبي الزبدة، واضيفي إليها الثوم، وقلبي المكونات، حتى يذبل الثوم.
- اضيفي المشروم وقلبي، ثم اضيفي الدقيق والحليب والملح والفلفل الأسود المطحون، واستمري في التقليب.
- اضيفي الجبن والريحان والمكرونة وقلبي المكونات دقيقة، حتى تتجانس، ثم ضعيها في طبق التقديم.
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