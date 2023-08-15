معكرونة بالمشروم والريحان

القاهرة - بوابة الوسط

معكرونة بالمشروم والريحان بسعرات حرارية ذات مذاق مميز ورائع، وإليكِ الطريقة، وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

1 و1/2 حليب خالي الدسم

10 قطع مشروم مقطّع شرائح

2 ملعقة جبن مبشور

10 أوراق ريحان مفروم

3 ملاعق كبيرة زبدة

500 غرام معكرونة

ملعقة ثوم مفروم

ملعقة دقيق

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

- اسلقي المعكرونة في إناء مناسب، واضيفي إليها القليل من الملح، ثم رفعيها وصفيها من الماء.

- في إناء آخر، ذوبي الزبدة، واضيفي إليها الثوم، وقلبي المكونات، حتى يذبل الثوم.

- اضيفي المشروم وقلبي، ثم اضيفي الدقيق والحليب والملح والفلفل الأسود المطحون، واستمري في التقليب.

- اضيفي الجبن والريحان والمكرونة وقلبي المكونات دقيقة، حتى تتجانس، ثم ضعيها في طبق التقديم.

